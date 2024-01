Congo-Brazzaville: Djiri 2 - La construction de la route du quartier Domaine inscrite dans le budget 2024

Le député de la deuxième circonscription électorale de Djiri, Bersol Exaucé Ngambili Ibam, a annoncé, le 27 janvier lors d'une rencontre avec ses mandants, la prise en compte des travaux de construction de la route menant au quartier Domaine, dans le budget de l'Etat exercice 2024.

Accompagné d'une dizaine d'autres députés, Bersol Exaucé Ngambili Ibam a restitué les conclusions de la 4e session ordinaire budgétaire de l'Assemblée nationale qui s'est clôturée le 23 décembre 2023. C'est ainsi qu'il a informé les habitants de sa circonscription de la budgétisation des travaux de traitement des érosions de Nkombo et du quartier Domaine, notamment celle qui menace dangereusement le lycée scientifique de Massengo. « Concernant les érosions, le gouvernement s'efforcera dans le budget 2024 à les traiter », a expliqué en substance celui qui interpellait le gouvernement lorsque les occasions se présentaient au cours des questions orales avec débat à l'Assemblée nationale.

Une bonne nouvelle pour les habitants de cette partie de Brazzaville en proie à d'énormes difficultés de transport. C'est le cas du secrétaire du quartier 906, Jean Serge Ibara. « Vous savez, si l'on n'y prend garde, le quartier 906 va disparaître. Au moment où nous parlons, ce sont des centaines d'habitations qui sont déjà englouties par les érosions. C'est un problème entier dont le plus emblématique reste l'érosion qui menace le lycée scientifique au sein duquel se trouve également le lycée général de Massengo », a-t-il expliqué.

Il souhaite que cette nouvelle promesse soit tenue d'autant plus que les priorités du quartier 906 restent les voies d'accès et le traitement des érosions. « Par le passé, il y a eu des inscriptions budgétaires concernant cette route, mais elles n'ont jamais connu de réalisation. A chaque descente du député, j'ai toujours insisté sur ce problème, j'ai foi que nous allons avoir une route », a insisté Jean Serge Ibara.

Cet échange qui s'est déroulé dans l'enceinte de l'école Congo-Chine a été marquée par un concours inter-établissements qui a mis aux prises une vingtaines d'écoles publiques et privées de Djiri, autour des épreuves d'épellation et de culture générale. Une activité extrascolaire appelée « Elonga na béni », s'inscrivant dans le cadre de l'initiative des jeunes de Djiri dénommée « Jeudi ». « Après des marches citoyennes nous rapprochant de la population, aujourd'hui nous célébrons, magnifions l'intelligence et apprécions le talent de nos enfants à travers ce concours inter-écoles. Pour cette première édition, près d'une vingtaine d'écoles publiques et privées participe à ce voyage intellectuel autour des épreuves "Epelle-moi", pour le primaire et "Culture générale" pour le collège et le lycée », a rappelé Bersol Exaucé Ngambili Ibam.

A l'issue des épreuves, trois filles ont remporté les prix du concours inter-écoles « Elonga na béni » avec à la clé des cadeaux de diverses natures dont des dictionnaires, des téléphones-tablettes. « Je suis heureuse d'avoir gagné pour mon école parce que cela a été une fierté d'avoir participé à ce concours organisé par le député Ibam. Je lui dis merci parce qu'il a permis à toutes les écoles de Djiri de pouvoir se présenter et de montrer leurs capacités », a déclaré Venus Ngobelé, élève au CM2 au complexe scolaire Maho School, qui a gagné les épreuves d'épellation.