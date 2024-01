Afrique: CAN 2024 huitièmes de finale - La RDC évince l'Egypte aux tirs au but

La nuit du 28 janvier a été longue et effervescente à Kinshasa. Et pour cause : les Léopards de la République démocratique du Congo (RDC) ont décroché avec tension et stupeur leur qualification pour les quarts de finale de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) de football, aux dépens des Pharaons d'Egypte.

Dans un stade Laurent Pokou de San Pedro moins garni de spectateurs, le groupe des supporters congolais a attendu jusqu'au milieu de la nuit pour finalement exploser de joie après le tir au but salvateur du gardien de but Lionel Mpasi Nzau (désigné homme du match), battant son homologue égyptien Gabaski, qui venait de louper le sien en touchant la barre transversale, comme un coup du sort.

Pour ce match, le sélectionneur manager Sébastien Desabre a reconduit son équipe, sauf le meneur de jeu Gaël Kakuta, sorti blessé lors du match précédent et qui visiblement n'a pas été récupéré pour cette confrontation contre l'ogre Egypte, finaliste malheureux de la précédente phase finale de la CAN face au Sénégal. Dans les perches, il y a donc eu le gardien de but Lionel Mpasi Nzau, et devant les défenseurs Gédéon Kalulu, Chancel Mbemba, Dylan Batubinsika (remplacé à la 65e minute par Inonga Baka) et le « roi » Arthur Masuaku. Charles Monginda Pickel (remplacé à la 7e minute par Aaron Tshibola), Samuel Moutoussamy et Theo Bongonda ont donc formé le trio du milieu de terrain, alors que le trio d'attaque s'est composé de Yoane Wissa (remplacé à la 88e minute par Silas Katompa), Cédric Bakambu (remplacé à la 65e minute par Simon Banza) et Meschack Elia (remplacé à la 105+3e minute par Gradi Diangana).

Dans un match qui a tenu tout le monde en haleine, les Léopards ont ouvert la marque les premiers par Meschak Elia à la 37e minute. Profitant d'une inattention de la défense des Pharaons, le latéral gauche Masuaki a, par une rentrée de touche jouée rapidement, trouvé Yoane Wissa seul dans la défense adverse, sa frappe détournée a été prolongée de la tête dans les buts du gardien Gabaski par l'attaquant de Young boys de Berne, désigné récemment meilleur joueur du championnat suisse en 2023. Mais après avoir insisté sur la défense congolaise, les Egyptiens ont obtenu un penalty contestable à la 45e minute. Sur une balle aérienne, Dylan Batubinsika et le défenseur égyptien Mohamed Hamdy se sont disputé une balle aérienne et le bras du défenseur congolais de Saint-Etienne a touché le visage de l'Egyptien. L'arbitre Abongile de l'Afrique du Sud a donc accordé le penalty après vérification du VAR. Et l'attaquant Mostafa Mohamed a égalisé pour les Pharaons, inscrivant son quatrième but du tournoi.

En deuxième période, les Egyptiens ont tenté de faire le siège du camp congolais, mais les Léopards ont beaucoup coulissé, évoluant en solidarité pour contrer toutes les offensives égyptiennes qui à la fin n'ont pas été assez incisifs. Au terme du temps réglementaire, le score a donc été de zéro but partout, laissant transparaître la tension aussi bien sur le terrain que chez les supporters. A la 97e minute, le latéral gauche égyptien Mohamed Hamdy, qui avait remplacé Fotouh à la 45e minute, a écopé d'un deuxième carton jaune valant l'expulsion. Les Pharaons ont, dès cet instant, reculé jusqu'à la fin de la prolongation, se contentant de défendre et de faire égrainer les minutes. C'est donc aux tirs au but que le sort a décidé de récompenser les Léopards. Seul Masuaki a loupé son tir au but à la première étape de l'épreuve. Du Côté égyptien, le buteur Mohamed Hamdy a aussi raté son tir au but. Les portes des quarts de finale se sont ouverts avec le tir au but fatidique du gardien de but Lionel Mpasi.

1974, l'histoire se répète-t-elle ?

A la CAN 2006 en terre égyptienne, les Léopards perdaient nettement en quarts de finale face aux Pharaons d'Egypte par 1 but à 4, avec des joueurs comme Pascal Kalemba, Cyrille Mubiala, Ilunga Herita, Tshiolola, Matumona Zola, Mbala Biscotte, Kasongo Ngandu, Bokese, Mbayo, Kinkela, Lelo Mbele, Trésor Lualua, etc. L'on rappelle que la dernière fois que les Léopards ont écarté de leur chemin les Pharaons d'Egypte en phase finale de la Coupe d'Afrique, c'était le 3 mars 1974. Et l'ex-Zaïre s'était adjugé son trophée continental (après le sacre de 1968), la fameuse « Moseka », en battant dans une double finale inédite la Zambie (2 buts à 0 en finale rejouée, après 2 buts partout à la première confrontation).

L'histoire n'est pas du domaine du déterminisme rigoureux, elle a cependant tendance à se répéter. La RDC est-elle en route pour remporter la 34e édition du CAN, 50 ans après le sacre du Caire en 1974 ? L'adversaire des Léopards en quarts de finale est connue : le Sily national de la Guinée, tombeur de la Guinée équatoriale. Et en cas de succès, la République démocratique du Congo affrontera le vainqueur des quarts de finale entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal.