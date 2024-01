Afrique: L'Angola à la réunion extraordinaire de la Commission exécutive du FP-SADC en Afrique du Sud

Luanda — La présidente de l'Assemblée nationale, Carolina Cerqueira, participe, du 30 au 31 janvier, à la réunion extraordinaire de la Commission exécutive et des Présidents du Forum parlementaire de la Communauté de Développement de l'Afrique Australe (FP-SADC), au Cap, en Afrique du Sud.

Selon le programme auquel l'ANGOP a eu accès, la délégation angolaise est composée du député Pedro Sebastião, président du Groupe national de suivi des parlements régionaux, et Pedro Agostinho de Neri, secrétaire général de l'Assemblée nationale.

Les parlementaires angolais participeront, les 30 et 31 de ce mois, au Sommet de surveillance du secteur législatif sud-africain 2024.

L'événement se déroulera sous le slogan « S'efforcer d'obtenir un contrôle garantissant la réalisation d'une vie meilleure pour tous les Sud-Africains », un partenariat entre le Forum des présidents des chambres législatives d'Afrique du Sud (SFSA) et l'Institut parlementaire sud-africain (IPSA). )

Le sommet, qui sera ouvert par le président sud-africain, Ciryl Ramaphosa, vise à promouvoir la réflexion sur l'efficacité de la mise en oeuvre des mandats constitutionnels et à explorer des approches et des stratégies transformationnelles pour assurer une surveillance efficace du secteur.

Il vise également à partager des expériences et à échanger des idées avec ses homologues régionaux, continentaux et internationaux sur les pratiques de surveillance efficaces, ainsi qu'à explorer les partenariats et les opportunités de collaboration avec des interventions pertinentes et critiques dans l'écosystème de surveillance.

Le Forum parlementaire de la Communauté de développement de l'Afrique australe (PFSADC) est l'organe interparlementaire régional composé de députés des Parlements nationaux des États membres, représentant plus de 3 500 parlementaires de la région de l'Afrique australe.

Créé par le Sommet de la SADC le 8 septembre 1997, le Forum est composé du président de session et d'un maximum de cinq représentants élus par le Parlement national de chaque État membre.

L'objectif de ce Forum est, entre autres, de fournir une plate-forme pour soutenir et améliorer l'intégration régionale à travers la participation parlementaire et promouvoir les meilleures pratiques en termes de rôle des parlements dans l'intégration et la coopération régionales.