Angola: Le pays crée un plan d'urgence pour prévenir l'épidémie de choléra

Luanda — La ministre de la Santé, Sílvia Lutucuta, a annoncé lundi, à Luanda, l'existence d'un plan national d'urgence multisectoriel, pour prévenir la transmission du choléra en Angola à travers les frontières.

Depuis janvier 2023, une épidémie de choléra ravage la région de la SADC, avec des cas signalés, jusqu'à dimanche dernier, dans cinq pays, à savoir le Botswana, l'Afrique du Sud, le Mozambique, la Zambie et la République démocratique du Congo.

La ministre, qui s'exprimait en marge de la session extraordinaire du Conseil des ministres de la SADC sur le choléra, a déclaré qu'il existe déjà des équipes multidisciplinaires sur le terrain, aux frontières à risque, renforcées par des moyens de diagnostic, de formation et de sensibilisation des populations. Une alerte a été lancée pour la surveillance épidémiologique territoriale.

Elle a précisé que les ministères de la Santé, de l'Environnement, de l'Energie et de l'Eau, de l'Administration Territoriale, de la Défense, de l'Intérieur, des Finances, de l'Action Sociale Familiale et de la Promotion de la Femme, des Télécommunications, des Technologies de l'Information et de la Communication Sociale et de la Culture et du Tourisme y étaient impliqués.

Silvia Lutucuta a souligné que l'Angola ne compte aucun cas de choléra, mais reste attentif aux syndromes aigus de diarrhée et de vomissements, qui sont des signes de la maladie.

Selon la ministre angolaise, l'Angola a accru ses responsabilités et, en ce sens, a lancé l'alerte en raison de l'augmentation des cas et des décès en Zambie et au Malawi, ainsi que de l'émergence de la maladie dans plusieurs pays, dont l'Afrique du Sud.

Elle a déclaré qu'il était nécessaire, au niveau régional, de prendre des mesures concentrées pour contenir la propagation du choléra et l'éliminer d'ici 2030.

Silvia Lutucuta a appelé la société à prendre des mesures fondamentales de protection individuelle, telles que le lavage fréquent des mains avec du savon, l'utilisation d'eau traitée et bouillie, le lavage soigneux des légumes et autres produits, ainsi qu'un assainissement de base.

La SADC, a-t-elle ajouté, est préoccupée par la résurgence de l'épidémie de choléra dans la région depuis 2023, qui a commencé au Malawi.

Plus de 660 cas ont été examinés, les pays les plus touchés étant la Zambie et le Malawi.

Selon la ministre angolaise de la Santé, les autorités de la région travaillent avec des partenaires afin de mobiliser des ressources pour effectuer un diagnostic et un traitement précoces des patients, essentiellement pour promouvoir la santé communautaire et travailler davantage au niveau local, mobiliser des vaccins pour les pays touchés et au-delà.