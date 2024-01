Afrique: CAN 2024 - Un Maroc quelque peu diminué face à l'Afrique du Sud

Le Maroc joue son huitième de finale le mardi 30 janvier à San Pedro face à l'Afrique du Sud. Les Lions de l'Atlas devront se passer de son cadre Sofiane Boufal, victime d'une blessure musculaire à l'entraînement. Buteur face à la Zambie mercredi 24 janvier, Hakim Ziyech est sorti sur blessure et pourrait aussi manquer le match contre l'Afrique du Sud.

Ce sont deux nouvelles qui tombent mal pour le Maroc. « Boufal est forfait et sa CAN est terminée. C'est arrivé à l'entraînement. C'est une blessure musculaire. Hakim Ziyech a eu la cheville touchée contre la Zambie », a annoncé le coach Walid Regragui avant ce huitième de finale face à l'Afrique du Sud. Pour ce premier match à élimination directe, les Lions de l'Atlas auraient pu espérer mieux.

« Avec le staff médical et Hakim (Ziyech), on bosse toutes les heures et toutes les minutes pour le mettre à disposition de l'équipe pour demain. Donc la décision, elle sera prise à la dernière minute ou même à la dernière seconde demain pour le match », a indiqué le coach. « On va faire le maximum pour qu'il soit sur le terrain, s'il faut prendre un risque, on le prendra, a insisté Regragui. On a l'humilité de penser qu'on veut nos meilleurs joueurs sur le terrain et qu'on ne sait pas ce qui peut se passer. Je pense que ce serait manquer de respect à l'Afrique du Sud et au football de dire qu'on peut se passer d'Hakim Ziyech ».

« Cette CAN est pleine de surprise »

Pour le sélectionneur de l'Afrique du Sud, Hugo Broos, malgré le forfait de Boufal et la blessure de Ziyech, le Maroc reste l'équipe numéro une en Afrique. « L'absence de Boufal ? Ils ont des grands joueurs qui jouent dans des gros clubs en Europe. Mais ce n'est pas parce que vous avez les meilleurs joueurs et la meilleure équipe que vous gagnez à chaque fois », a expliqué celui a conduit les Camerounais vers le titre continental lors de la CAN 2017 au Gabon.

« Sois tu gagnes, sois tu es éliminé. Le Maroc a fait une Coupe du monde fantastique. Mais cette CAN est pleine de surprise. Des grosses équipes sont déjà à la maison », fait savoir le coach belge. Les Bafana Bafana avaient battu le Maroc en juin 2023 à Johannesburg lors des éliminatoires de cette édition (2-1).

Pour Walid Regragui, ce huitième de finale marque le début d'une autre compétition. Et le Maroc n'a plus « droit à l'erreur » alors que l'heure de vérité approche. Surtout, les Lions de l'Atlas ont souvent déçu ces dernières années. Le seul titre remonte à la CAN 1976 en Éthiopie. Un bail. Plus récemment, c'est lors de la CAN 2004 en Tunisie que les Marocains se sont rapprochés du Graal en jouant la finale face aux Aigles de Carthage qui ont remporté ce duel magrébin pour le premier titre de la Tunisie en CAN.

« Le Mondial au Qatar nous a apporté de l'expérience. Tout le monde connaît l'histoire du Maroc en CAN, nous allons oublier le passé pour le présent. C'est le plus important », a relativisé Walid Regragui. L'Afrique du Sud reste la seule nation à avoir battu le Maroc depuis la dernière Coupe du monde.