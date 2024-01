Afrique: CAN 2023 - Maroc vs Afrique du Sud, attention aux surprises désagréables !

Le dernier match des huitièmes de finale de la CAN 2023 oppose ce mardi soir le Maroc à l'Afrique du Sud. Une rencontre pour laquelle beaucoup donnent les Lions de l'Atlas gagnant, mais attention aux surprises désagréables.

Placé dans le groupe F lors du premier tour, le Maroc y a tenu son rang en sortant premier de sa poule avec 7 points devant la RD Congo. Mais ils ont également montré des faiblesses et n'ont pas totalement comblé les attentes de ceux qui croyaient en eux après leur exploit du Mondial 2022.

Si les hommes de Walid Regragui ont facilement battu la Tanzanie (3-0), ils ont par contre souffert contre la RD Congo qui les a longtemps privés de ballon et a fini par faire jeu égale avec eux (1-1). Et même contre la Zambie lors des troisième match de poule, les Lions n'ont pas trop convaincu, même s'ils l'ont emporté (1-0).

Contre l'Afrique du Sud, le Maroc doit se montrer plus convaincant et plus conquérant pour éviter toute surprise désagréable. La CAN nous en a montré beaucoup. Heureusement pour les Lions, il ont obtenu le retour sur le banc de son entraineur, suspendu lors du dernier match après son altercation avec Chancel Mbemba. En revanche, Sofiane Boufal et forfait pour le reste de la compétition et Hakim Zyiech est incertain. Ce qui pourrait constituer un handicap pour eux, . Rappelons que la sélection marocaine n'a plus perdu depuis 8 matchs.

L'Afrique du Sud, pour sa part, s'est d'abord incliné contre le Mali (2-0) avant d'atomiser la Namibie (4-0) et de finir avec un nul contre la Tunisie (0-0). Au fil de la compétition, les Bafana Bafana progressent et améliorent leur jeu et comptent bien tenir tête à leur adversaire du jour, même s'il ne sont pas favoris.

«C'est un match important pour les deux équipes. C'est soit tu gagnes, soit tu es éliminé. Le Maroc est premier en Afrique et a été exceptionnel au Mondial. Mais cette CAN est pleine de surprises. De plus, nous avons vaincu le Maroc il y a un an à Johannesburg. Nous y croyons, il est possible de battre le Maroc», a déclaré en conférence de presse, Hugo Broos, sélectionneur de l'Afrique du Sud.

Au vu des nombreuses surprises qu'on vit depuis le début de la CAN 2023, donner le Maroc vainqueur de ce match sera un peu trop osé.

Afrique du Sud vs Maroc, c'est à partir de 20H GMT au Stade de San Pedro.