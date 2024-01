Afrique: CAN 2023/Côte d'Ivoire - « On a dominé le Sénégal de bout en bout », Jean Séri

Après avoir aidé la Côte d'Ivoire à se qualifier en quarts de finale de la CAN 2023 Jean Séri a décroché le prix de l'homme du match. Il s'est exprimé en conférence de presse.

Jean, félicitations. Fais-nous une petite analyse de votre prestation personnelle et la prestation de votre pays, surtout les 11 joueurs qui ont représenté votre pays pendant ces 120 minutes de soirée.

J'ai pour habitude de ne pas faire d'analyse personnelle, je vais parler plutôt de l'équipe. On n'a pas pu bien commencer, mais après le but, nous avons su réagir, on a dominé de bout en bout. Je crois que ça a été une prestation, une performance collective et de ne pas avoir l'équipe.

On a vu que vous aviez le mental pour aller la chercher, vous avez créé l'exploit. Qu'est-ce qui a été dit pendant la pause au vestiaire pour aller chercher cette qualification ?

On a été juste calme. C'est vrai qu'on prend un but d'entrée, mais à la pause le coach nous a dit de continuer dans l'intensité, qu'on a mis à partir de la 20e minute jusqu'à la 47e minute. On a fait preuve de solidarité et nous sommes récompensés.

Miracle pour cette qualification, vous êtes titularisé. Est-ce que c'est une revanche sur vous-même ? Est-ce que c'est une chance que vous décidez de saisir pour ne plus quitter le bonheur de cette équipe en étant le meilleur joueur de ce match ?

Je n'ai pas l'habitude de parler du passé, je parle au présent. Si on était ... n'existe pas. Ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'on a gagné. Ce soir, la Côte d'Ivoire est en quarts de finale. C'est ce qui compte.