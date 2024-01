Afrique: Huitièmes de finale / Mali - Burkina Faso (18h00) / Stade Amadou Gon Coulibaly de Korhogo - Le derby ne répond à aucune logique !

Clin d'oeil du destin, Korhogo, ville du nord de la Côte d'Ivoire, est proche de la frontière avec le Mali et le Burkina Faso ! C'est donc parfait pour accueillir ce derby.

Le stade Amadou Gon Coulibaly de Korhogo va faire le plein en début de soirée vu la proximité du Mali et du Burkina Faso avec le pays hôte de la CAN. Passons à présent aux dispositions des deux sélections avant de mentionner les différents dispositifs préconisés. Invaincus jusque-là, les Aigles du Mali, valeur sûre du continent, sont quelque peu favoris face à des Burkinabè qui restent sur un revers face aux Angolais lors de la dernière journée de la phase de groupes.

En clair, entre le premier du groupe E et le second du groupe D, l'affiche vaudra certainement le détour. Tranquille donc, le Mali se présentera ce soir avec des atouts à consolider, tels qu'une défense en béton armé, une attaque réaliste et un milieu solide. Bref, le onze à Eric Chelle arrive avec plein de confiance et le Burkina Faso n'a qu'à bien se tenir ! Face au Mali se dresse donc le Burkina Faso, une équipe dont il est très compliqué de jauger le niveau après une première partie de CAN assez irrégulière.

Si l'on rembobine, l'on note que les Étalons ont bien débuté la compétition avant d'accuser le coup vers la fin contre les Palancas Negras. Maintenant, les regrets sont certes éternels, mais si l'équipe de Bertrand Traoré peut regretter le dernier revers face à l'Angola, ce qui lui aurait permis de croiser la Namibie pour ce huitième (un adversaire abordable), il s'agit à présent de faire honneur à son statut d'outsiders ambitieux de cette CAN et de confirmer les attentes créées en 2021 au Cameroun avec une demi-finale atteinte à la clé. Pas évident cependant contre des Aigles qui comptent sur cette édition de CAN pour passer un cap, soit franchir le stade des demi-finales, un dernier carré atteint à cinq reprises par le passé!

%

Eric Chelle-Hubert Velud : qui aura le dernier mot ?

Quid de la forme des deux onze en présence maintenant ? Le Mali n'est plus à présenter. Doté d'un bel effectif, le Mali a précédemment déçu en manquant le Mondial 2022. Le moment est donc venu de tordre le cou à la fatalité et de croire en ses chances avec davantage de convictions. Ce faisant, à l'image du milieu de terrain de Leipzig, Amadou Haidara, l'équipe semble dotée d'un excellent fond de jeu mais pas seulement.

Là, les Aigles d'Eric Chelle, adepte du 4-4-2 avec un milieu en losange, sont assez bien fournis en joueurs talentueux, tels que Koita, Sinayoko et Doumbia en attaque, Haidara, Coulibaly et Samassekou au milieu, Sacko et Traoré sur les flancs, ainsi que Niakata et Kouyaté dans l'axe, juste devant Diarra. Un onze qui a fière allure et qui semble bien parti pour voir le «grand huit» de la compétition. Enfin, côté Burkina Faso, le 4-2-3-1 d'Hubert Velud serait reconduit avec Koffi dans les bois, Guiebre et Kaboré sur les côtés, la paire Tapsoba-Dayo dans l'axe, Ouedraogo et Sangaré les deux sentinelles, Badolo sur le couloir gauche, Bertrand Traoré sur l'aile droite, Aziz Ki à la manoeuvre et Ouattara en pointe. Place à la vérité du terrain à présent et aux frissons que nous a procurés cette CAN jusque-là.