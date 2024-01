Algérie: Mise en avant de l'importance de la transition numérique pour répondre aux exigences de la modernité

TAMANRASSET — Le ministre de la Jeunesse et des sports, Abderrahmane Hammad, a mis en avant, lundi à Tamanrasset, l'importance de la transition numérique pour répondre aux exigences de la modernité.

S'exprimant lors des travaux du 1er Forum sur les enjeux de la jeunesse et la société civile sur la transition numérique organisé à Tamanrasset dans le cadre de la mise en oeuvre du plan d'action commun entre le Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ) et l'Observateur national de la société civile (ONSC), M. Hammad a affirmé que "la transition numérique revêt une importance capitale puisqu'elle permettra de répondre aux exigences de la modernité et d'accompagner le développement des technologies de l'information et de la communication nécessaires dans différents secteurs d'activités à l'instar de celui de la Jeunesse et des sports qui s'est doté durant les quatre dernières années des plateformes et applications numériques selon une vision stratégique".

De son côté, le président du CSJ, Mustapha Hidaoui a indiqué que l'organisation de cette rencontre intervient en application des directives des pouvoirs publics en matière de la généralisation de la numérisation, notamment dans la gestion des affaires publics afin d'assurer, a-t-il dit, la transparence".

Le président du CSJ a mis l'accent sur la nécessité d'intensifier les efforts visant à élaborer une vision claire dans laquelle tout le monde s'implique, surtout les jeunes et la société civile, pour accompagner les évolutions technologiques, soulignant l'importance de l'implication du citoyen dans la sensibilisation de la société sur la citoyenneté numérique.

Intervenant à cette occasion, le président de l'ONSC, Noureddine Benbraham a indiqué que ce forum se veut un espace de renforcement des capacités de la société civile et des jeunes par la formation pour assurer la transformation numérique.

M. Benbraham a mis en avant l'importance de la transformation numérique dans l'amélioration du service public dans différents secteurs, notamment ceux ayant trait aux échanges économiques, précisant que la société civile est au rendez-vous avec l'accompagnement de la transition numérique et l'utilisation des nouvelles technologies.

Le même intervenant n'a pas manqué de rappeler que la convention signée entre l'ONSC et le CSJ a pour objectif d'accompagner la transition numérique à travers la formation et la sensibilisation pour faire face aux déférents défis.

Ce forum qu'abrite l'Université "Hadj Moussa Ag Akhamouk" de Tamanrasset, a été marqué par la présence des membres du Gouvernement, représentants de différents secteurs, institutions, organismes, opérateurs économiques concernés par la transition numérique, des jeunes porteurs de projets innovants et des autorités des wilayas de Tamanrasset, In-Salah, In-Guezzam et Bordj Badji Mokharar.

Une séance interactive sur la contribution des jeunes et la société civile dans la transition numérique, une exposition dédiée aux porteurs de projets, ainsi que des ateliers de formation s'articulant autour des principes fondamentaux de la numérisation, l'identité numérique, la protection des données personnelles et l'éthique numérique, ont également été au menu du forum.