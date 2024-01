Afrique: Para-Volley/Championnat d'Afrique - L'Algérie entame la compétition face au Rwanda

ALGER — La sélection algérienne de para-volley entamera le Championnat d'Afrique des nations (messieurs et dames) à Lagos (29 jan-3 février 2024), qualificatif aux Jeux Paralympiques de Paris-2024, contre le Rwanda, mardi (10h00), pour le premier tour du groupe B, composée finalement de trois sélections seulement dont la Libye, après le forfait du Zimbabwe.

Par la suite, les protégés de l'entraineur national Abdelkader Kefif, joueront contre la Libye, le lendemain (mercredi à 17h00), et clôturer la premier tour. Le Rwanda défiera, la même sélection libyenne, jeudi 1er février à 15h00.

A l'issue des matchs entre les trois équipes (Algérie, Rwanda et Libye), les deux premiers du groupe passeront en demi-finale, alors que le 3e pour le compte du match de classement pour la 5e et 6e place.

Dans l'autre groupe, le grand favori pour le titre africain et vice-champion du monde de para-volley en novembre dernier, l'Egypte, ouvrira sa participation, mardi contre le Maroc, alors le Nigeria, pays hôte du championnat, donnera le coup d'envoi du tournoi, lundi soir contre Kenya. Le second groupe est composé du pays, Egypte, Maroc et Kenya.

Les demi-finales du championnat d'Afrique de para-volley sont prévues, vendredi 2 février entre le 1er du groupe A contre le 2e du groupe B, et le second du groupe A contre le 1er du groupe B.

La journée du samedi 3 février sera réservée au match du classement de la 3/4e place, ainsi que deux finales (messieurs et dames).

Les joutes de Lagos permettront au champion de bénéficier du seul billet offert à l'Afrique. Mais si l'Egypte, déjà qualifiée aux JP, grâce à sa 2e place en Coupe du monde au Caire en novembre dernier, atteint la finale du championnat d'Afrique, cela permettra au finaliste de prendre le billet de Paris.

Pour l'entraineur national, Abdelkader Kefif son équipe est "très motivé" et "jouera crânement" ses chances de qualification au rendez-vous paralympique.

"L'optimisme est de rigueur. L'équipe est très motivée et elle jouera crânement ses chances pour arracher cette qualification aux Jeux Paralympiques de Paris-2024, qui sera historique pour l'Algérie et pour les joueurs", a déclaré l'entraineur Abdelkader Kefif, tout en reconnaissant que la mission " reste très difficile, en présence de l'Egypte

(vice-championne du monde), du Rwanda (9e de la même compétition), et d'autres sélections sur lesquelles nous n'avons pas d'informations".

Pour le rendez-vous de Lagos, l'entraineur national retenu douze joueurs, considérés comme les plus en forme et les meilleurs nationaux, à savoir Larbi Hadj, Abdelkader Boukafha, Khalifa Boucif, Mekki Beldjillali, Ziane Megahdi, Sofiane Messaoudi, Khelifa Benalfa, Mustapha Aissa Ameur, Kacem Kabli, Moussa Benkhatmallah, Lazhar Guetaf. Chez les dames, le tournoi regroupera trois sélections seulement: Rwanda, Nigeria et Kenya pour un seul ticket.

Programme de la compétition:

Groupe B:

Mardi 30 jan 2024: Algérie - Rwanda (10h00)

Mercredi 31 jan 2024: Algérie - Libye (17h00)

Jeudi 1 février 2024: Rwanda - Libye (15h00)

Zimbabwe (Forfait)

Groupe A:

Lundi 29 jan 2024: Nigeria - Kenya

Mardi 30 jan 2024: Egypte - Maroc (16h15)

Mercredi 31 jan 2024: Nigeria - Maroc (10h15) et Egypte-Kenya (15h00)

Jeudi 1er fév 2024: Egypte - Nigeria (10h15) et Kenya-Maroc (17h00)

Vendredi 2 fév 2024:

Match de classement 5/6e: 3e groupe A - 3e groupe B (10h00)

Demi-finales: 1er groupe A- 2 groupe B (15h00) et 1er groupe B - 2e groupe A (17h00)

Samedi 3 fév 2024:

Match classement 3e / 4e (10h00)

Finale (dames) (16h00)

Finale (messieurs) (17h30).