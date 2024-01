Algérie: La 7e édition du Salon d'information sur le cancer à Alger

ALGER — Le ministère de la Santé organise, en coordination avec l'association Al Amel-CPMC (Centre Pierre-et-Marie-Curie), du 3 au 5 février au Palais des expositions (Pins maritimes) à Alger, la 7e édition du Salon d'information sur le cancer, un évènement qui associe les médias à la transmission de l'information médicale exacte aux patients et à leurs familles.

A ce titre, la Sous-directrice en charge des maladies non transmissibles au ministère de la Santé, Dr. Djamila Nadir, a précisé que ce salon coïncidant avec la célébration de la Journée mondiale contre le cancer "définit des objectifs réalisables, notamment l'accès à l'information sur les protocoles et les moyens d'accéder à la prévention, au dépistage et au traitement", outre "l'intensification de la sensibilisation à la prévention à travers la promotion d'un mode de vie sain et le dépistage précoce et la fourniture des soins de santé dans tout le pays".

Concernant la prévalence du cancer en Algérie, la responsable a indiqué que les hommes étaient fréquemment atteints au niveau des poumons, du côlon, du rectum, de la prostate, de la vessie et de l'estomac. Chez les femmes, le cancer du sein est le plus fréquent, suivi de celui du côlon et du rectum, de la thyroïde et du col de l'utérus.

Afin de lutter contre cette maladie, il sera procédé, lors de ce salon, à la définition des caractéristiques épidémiologiques du cancer en Algérie, ainsi que les facteurs de risque, basés sur les résultats du Réseau national des registres de cancer pour l'année 2020 publiés en 2023.

L'accent sera, également, mis sur la nécessité d'informer et de sensibiliser la population aux différents types de cancer et de souligner le rôle de la prévention et de la préservation de la santé, notamment en luttant contre les facteurs de risque.

Cette année, a-t-elle poursuivi, le Salon connaitra plusieurs nouveautés à l'instar de la numérisation, de l'éco-responsabilité, des visio-conférences et d'autres activités, pour ne citer que le pavillon scientifique.

Pour sa part, la secrétaire générale de l'Association "El-Amel" d'aide aux cancéreux du Centre anti-cancer Pierre et Marie Curie (CPMC), Hamida Kettab a mis l'accent sur le rôle important des médias dans la transmission de l'information à la population, étant "un lien entre les instances spécialisées et le citoyen".

"L'Association ambitionne, à travers la 7e édition du Salon, de répandre une culture sanitaire en informant et orientant le citoyen de la prévention et du traitement jusqu'à l'accompagnement même en convalescence, et ce via les conférences destinées au grand public qui évoquent les différents types de cancer et la prévention à travers une hygiène de vie globalement saine", a-t-elle affirmé.

Selon les organisateurs, le public aura accès à des dépistages, des analyses et des examens de radiologie diagnostique pour une détection précoce des cancers en présence de staffs médicaux, relevant des différents établissements hospitaliers spécialisés, et de psychologues pour expliquer la prise en charge psychologique du patient.