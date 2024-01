Algérie: Le président de la République accorde un intérêt particulier aux régions frontalières

ALGER — Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, M. Brahim Merad, a affirmé, lundi à Alger, que le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune accordait un intérêt particulier aux régions frontalières, à travers l'élaboration de programmes pour leur développement et l'amélioration des conditions de vie de leurs habitants.

Dans son allocution à l'ouverture des travaux de la 1ère session de la Commission bilatérale de promotion et de développement des régions frontalières algéro-tunisiennes, qu'il a coprésidés avec son homologue tunisien, Kamel Feki, M. Merad a souligné que ces régions "jouissaient d'un intérêt particulier de la part du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune qui veille à la mise en place de programmes diversifiés pour leur développement et l'amélioration des conditions de vie de leurs habitants afin de réduire les disparités et de corriger les lacunes enregistrés".

Rappelant les relations bilatérales profondes qui "remontent à l'histoire héroïque commune des deux peuples frères", M. Merad a souligné la nécessité de "développer ces régions, vu leur importance dans la mobilité des individus et les échanges commerciaux, de manière à permettre aux deux pays de s'adapter aux défis du développement".

Il a ajouté que la commission bilatérale de développement et de promotion des régions frontalières, créée en octobre dernier revêtait "un caractère stratégique" pour les deux pays, car constituant "un cadre efficace de création des opportunités de partenariat et d'exploitation idoine des potentialités de ces régions".

A cette occasion, le ministre a appelé les walis à "focaliser sur la cristallisation de projets déterminés et réalisables selon une approche commune et équilibrée, conformément aux résultats de la réunion des walis des wilayas frontalières, tenue en 2018 en Tunisie".

Il a, en outre, mis l'accent sur la nécessité de "s'intéresser à l'axe du développement commun des secteurs vitaux, tels que la santé, l'agriculture et le tourisme", soulignant que la coopération dans le domaine de la santé végétale et animale au niveau de ces régions "est indispensable, d'où la nécessité de la coordination totale et permanente entre les deux parties".

Par ailleurs, M. Merad a souhaité voir les travaux de cette session couronnés par des recommandations "pratiques, de qualité et réalisables, en prenant compte en premier lieu des exigences et des aspirations des habitants de ces régions et de tout ce qui est à même de booster leur développement socio-économique".