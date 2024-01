Afrique: Sommet Italie-Afrique - Attaf s'entretient avec nombre de ses homologues

ALGER — Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf a tenu, lundi à Rome (Italie), une série de rencontres avec ses homologues du Bénin, de la Mauritanie, de la Tunisie, du Madagascar et de la Côte d'Ivoire et ce, en marge de sa participation, en qualité de représentant du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune aux travaux du Sommet Italie-Afrique, indique un communiqué du ministère.

Ces entretiens ont porté notamment sur "les relations entre l'Algérie et ces Etats frères et les voies de leur promotion aux plus hauts niveaux", ajoute le communiqué.

"Les rencontres ont, aussi, constitué une occasion pour la concertation et la coordination autour de questions inscrites à l'ordre du jour du Sommet, mais aussi pour évoquer les derniers développements internationaux et régionaux et les défis communs à relever par les Etats et peuples africains", selon la même source.

Par ailleurs, M. Attaf a rencontré la directrice générale de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), Amy Pope, "à qui il a réitéré le soutien de l'Algérie et affiché sa pleine disposition de poursuivre l'action conjointe pour le renforcement des relations de coopération entre les deux parties", conclut le communiqué.