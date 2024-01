Afrique: Tunisie / Djibouti - La femme et la famille au cœur du programme de coopération

A l'occasion de leur réunion avec la ministre de la Femme, les membres de la délégation djiboutienne, conduite par la secrétaire générale du ministère, Anissa Hassan Bahdon, ont souligné que cette visite de travail qu'ils effectuent du 25 au 30 janvier en Tunisie leur a permis de prendre connaissance de l'expérience tunisienne.

Une délégation de haut niveau composée de cadres et de conseillers du ministère de la Femme de Djibouti a appelé hier, au cours d'un entretien, avec la ministre Amel Belhaj Moussa, à renforcer davantage la coopération et le partenariat entre les deux ministères en Tunisie et à Djibouti dans les domaines d'intérêt commun.

A cette occasion, les membres de la délégation djiboutienne, conduite par la secrétaire générale du ministère, Anissa Hassan Bahdon, ont souligné que cette visite de travail qu'ils effectuent du 25 au 30 janvier en Tunisie leur a permis de prendre connaissance de l'expérience tunisienne et des programmes et stratégies du ministère tunisien.

Au cours de cette rencontre, les membres de la délégation ont loué l'expérience tunisienne dans les domaines de la famille, de la femme, de l'enfance et des séniors, selon un communiqué publié par le ministère.

Le programme de visite de la délégation djiboutienne en Tunisie a comporté une série de séances de travail avec les cadres du Credif, de l'Observatoire national pour la lutte contre la violence à l'endroit des femmes, de la direction des personnes âgées et de la direction générale de l'enfance, en plus de visites sur le terrain au complexe de développement féminin Mansoura à La Manouba, à l'Observatoire des droits de l'enfant et au complexe de l'enfance à La Marsa.