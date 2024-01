Afrique de l'Ouest: Accès à des solutions photovoltaïques - L'Usaid débloque une enveloppe d'environ 1,1 million de dollars pour le Sénégal

Le gouvernement des États-Unis, par l'intermédiaire de l'Agence des États-Unis pour le développement international (Usaid), vient d'annoncer l'octroi de plusieurs subventions s'élevant à 1,1 million de dollars à des entreprises locales spécialisées dans les technologies solaires, ainsi qu'à des concepteurs de solutions exploitant les énergies renouvelables. Selon un communiqué de presse, ces subventions s'inscrivent dans le cadre des efforts déployés par l'Usaid pour élargir l'accès à l'énergie propre tout en renforçant la résilience des secteurs économiques sensibles aux variations climatiques grâce à des mesures d'adaptation au changement climatique.

«L'énergie solaire, en tant que technologie soucieuse de l'environnement, permet non seulement au Sénégal de réduire les

émissions de gaz à effet de serre, mais également de transformer la vie des habitants en milieu rural », a déclaré la directrice de

l'Usaid/Sénégal, Mme Alyssa Leggoe.

« En partenariat avec le gouvernement du Sénégal et le secteur privé, l'Usaid oeuvre pour améliorer la productivité des petits exploitants agricoles, augmenter les revenus ruraux, en particulier ceux des femmes, et encourager l'innovation, contribuant ainsi à renforcer la prospérité et à la résilience des communautés rurales. », a-t-elle ajouté.

Au cours de ces dernières années, la baisse des coûts des équipements et des batteries solaires et l'apparition de nouveaux

modèles commerciaux, tels que le financement par les consommateurs et le système des paiements à l'utilisation, ont rendu plus abordables les appareils alimentés par des sources non raccordées au réseau électrique.

Le projet Sure permettra de mobiliser 1,4 million de dollars supplémentaires en capitaux privés, la moitié des fonds étant levés par les bénéficiaires. À travers le projet Sure Sénégal, l'Usaid aide les propriétaires de petites entreprises, en particulier les femmes vivant en milieu rural, à accéder à ces technologies pour bénéficier d'une alimentation électrique plus stable, réduire leurs coûts d'approvisionnement électricité et stimuler leur productivité, leur compétitivité et leurs revenus.

L'Usaid oeuvre pour promouvoir et démontrer les valeurs démocratiques américaines ainsi que sa vision d'un monde libre, pacifique et prospère.

De concert avec ses partenaires sénégalais, l'Usaid/Sénégal offre une assistance permettant de sauver des vies, de stimuler la croissance économique, de renforcer la gouvernance et la société civile, et de contribuer à la mise en oeuvre du plan de développement national du Sénégal appelé Plan Sénégal émergent.