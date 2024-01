Tunisie: Festival de la chanson tunisienne, les 14, 15 et 16 mars 2024 - «La résistance palestinienne» au coeur de l'événement

La 22e édition du Festival de la chanson tunisienne aura lieu sur trois jours, les 14, 15 et 16 mars 2024, dans une session exceptionnelle placée autour du thème "La résistance palestinienne".

L'appel à candidature est ouvert aux artistes professionnels et émergents. Il se poursuivra jusqu'au 20 février 2024, informe un communiqué de l'Etablissement national pour la promotion des festivals et des manifestations culturelles (Enpfmca).

Les projets candidats éligibles sont ceux diffusés à partir du 1er janvier 2023 ou en cours de production. Chaque oeuvre doit être d'une durée maximale de 4 minutes.

De plus amples informations sur les pièces à fournir sont disponibles sur le site de l'Enpfmca qui organise ce festival. Cette nouvelle édition sera organisée en partenariat avec d'autres établissements publics placés sous l'égide du ministère des Affaires culturelles, à savoir le théâtre de l'Opéra, le Centre des musiques arabes et méditerranéennes (Cmam-Ennejma Ezzahra) et la direction de musique et de danse.

Ce rendez-vous annuel, dont la création remonte aux années 60, vise à relancer la chanson tunisienne ainsi que faire prévaloir ses spécificités et son caractère typique. Après une absence de 11 ans, le festival avait repris en 2021.

Le festival propose deux compétitions et accueille des oeuvres réunissant des interprètes, des poètes, des compositeurs et des arrangeurs musicaux. Selon le règlement, les artistes professionnels et émergents sélectionnés dans la compétition de la chanson tunisienne présentent des oeuvres sous forme de chansons instrumentales ou de nouveaux genres musicaux.