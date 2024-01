Congo-Kinshasa: Guerre au Nord-Kivu - Plusieurs bombes tombent sur des cités peuplées à Masisi

Plusieurs bombes lancées par les belligérants dans les affrontements à Masisi, tombent sur les cités peuplées de Sake et Mubambiro, situées à environ 30 km de Goma dans le territoire de Masisi (Nord-Kivu).

Des nouveaux bombardements ont été enregistrés, lundi 29 janvier, après six autres intervenus la veille ayant fait un mort et 4 blessés. Ils ont aussi détruit des maisons.

Pendant la journée de lundi, des impacts des bombes et quelques dégâts matériels ont été enregistrés dans différents quartiers et dans les champs. C'est notamment à Kimoka sur l'axe Masisi-Kitshanga, mais aussi au quartier Mayutsa 1 et au quartier Bikali de kimoka.

Des sources locales affirment qu'une autre bombe est tombée vers Bweremana dans une concession sans exploser, alors qu'à Sake une autre maison a été détruite lundi, sans faire des dégâts humains.

Pour les habitants de ces contrées, c'est la terreur.

« La crainte que nous avons, nous les habitants de Sake c'est de voir les bombes lancées par l'ennemi coté M23, nous tombent dessus et blessent les gens, d'autres viennent des FARDC et qui n'atteignent leurs cibles, retombent dans les quartiers et blessent les gens, ça nous fait vraiment peur », raconte un habitant joint au téléphone par Radio Okapi.

Il appelle le Gouvernement à venir en aide aux civils victimes de ces bombardements :

« Le Gouvernement qui est notre défenseur et notre parent, qu'il nous aide à délocaliser ces armes lourdes pour que l'ennemi arrête de faire tomber des bombes ici dans les quartiers de Sake. Nous demandons au Gouvernement de venir en aide aux victimes qui ont perdu leurs maisons et n'ont pas le moyen de les reconstruire, les blessés sont au centre de santé ici à Sake, ils sont à trois ».

La cité de Sake et le groupement Kamurhonza deviennent de plus en plus menacée à cause des bombardements déplorent les acteurs locaux.

Par ailleurs, des affrontements ont été signalés lundi dans la mi-journée entre les rebelles du M23 et les groupes armés ainsi que les FARDC dans la zone de Karuba, Mushaki et Bukombo dans la chefferie de Bahunde.