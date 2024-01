Afrique: Transformation de l'agriculture - Collaboration entre la BAD et le CGIAR

Le Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) et les centres de recherche agricole internationaux ont annoncé leur partenariat pour révolutionner l'agriculture africaine et renforcer la sécurité alimentaire sur le continent. Cette collaboration stratégique vise à exploiter le potentiel considérable de l'Afrique, qui détient 65 % des terres arables non cultivées dans le monde.

Réunis au siège de la BAD à Abidjan, le président Akinwumi Adesina et les directeurs généraux du Consortium des centres internationaux de recherche agricole (CGIAR) ont exploré des moyens d'accroître la productivité alimentaire et agricole en Afrique. Cette réunion historique marque une étape cruciale dans les efforts visant à libérer le potentiel agricole du continent et à garantir une sécurité alimentaire durable pour sa population croissante. Les centres du CGIAR, répartis à travers l'Afrique, concentrent leurs activités sur des initiatives visant à renforcer la sécurité alimentaire et nutritionnelle, réduire la pauvreté et améliorer la gestion des ressources naturelles.

Financements

La BAD a souligné l'importance de libérer le potentiel agricole de l'Afrique en déployant des technologies innovantes auprès de millions d'agriculteurs africains. Il a placé l'agriculture au coeur du travail de la BAD et de l'avenir du continent. Parmi les discussions tenues, l'accent a été mis sur l'obtention de financements à long terme pour la recherche agricole, l'amélioration de l'efficacité du CGIAR et le renforcement des capacités des partenaires nationaux dans le secteur agricole. La BAD envisage également d'inclure le CGIAR dans son programme de prêts à long terme aux pays africains, reconnaissant ainsi le rôle crucial des centres de recherche dans la lutte contre le changement climatique et la promotion de la sécurité alimentaire. Les dirigeants ont exprimé leur volonté de collaborer étroitement pour mettre en oeuvre les résultats du Sommet de Dakar sur l'alimentation, organisé conjointement par la BAD, l'Union africaine et le gouvernement sénégalais. Cette initiative a mobilisé plus de 70 milliards de dollars pour soutenir les efforts mondiaux en faveur de la sécurité alimentaire.