Tunisie: Elections locales - 2e tour - L'amélioration des commodités collectives principale priorité des candidats de cité Ennour Kabaria

Tunis — Le candidat au conseil local de Kabaria, Imada Cité Ennour dans le district de Tunis 1 Mohamed Salah Selmi, s'engage dans son programme électoral, à se pencher sur les problèmes d'infrastructure et l'amélioration des conditions de vie des habitants.

Parmi ses priorités, l'adduction d'eau potable et le raccordement au réseau d'éclairage dans certains quartiers situés hors des limites municipales.

Il s'agit en outre de lutter contre la spéculation et la flambée des prix et d'encourager les jeunes diplomés à la création de projets, en leur simplifiant l'accès aux sources de financement.

Le candidat promet, aussi, l'aménagement du marché central et la création d'un centre de formation professionnelle. Il s'engage à trouver des solutions au retard des moyens de transport publics dont se plaignent les habitants, en particulier la ligne 1 du métro léger.

Le candidat s'intéresse aussi, dans son programme, aux personnes porteuses de handicap et aux catégories à besoins spécifiques. Il se dit déterminé à lutter contre la pauvreté et la marginalisation et promet la réfection du complexe culturel et la création d'un stade de football et d'une association sportive pour les jeunes de la Cité Ennour.

Le deuxième candidat Jamel Rhimi se focalise lui aussi, sur la lutte contre la spéculation et le contrôle des circuits de distribution commerciale.

Comme pour le premier candidat, Jalel Rhimi accorde la priorité au soutien des catégories vulnérables et des personnes à besoins spécifiques.

Il promet de résoudre les problèmes des transports collectifs publics et privés et d'oeuvrer à l'amélioration des services de soin et à développer l'infrastructure routière, en plus de la création d'espaces de loisirs et de rénovations des complexes culturels abandonnés.

La délégation de Kabaria s'étend sur 14181 km2, soit 5 pc de la superficie de Tunis. Elle compte près de 85 mille habitants et se compose de 8 Imadas à savoir Kabaria 1, 2, 3 et 4, Ibn Sina 1 et 2 et El Mourouj 2