Congo-Kinshasa: En marge de la célébration de la journée de Saint Thomas d'Aquin, UCC - La Révérende Sœur Professeure Odette Sangupamba prêche les enjeux de l'intelligence artificielle

En marge de la double cérémonie : Célébration de la journée de Saint Thomas d'Aquin, Patron des Universités Catholiques et accueil des nouveaux, l'Université catholique du Congo (UCC) a organisé, samedi 27 janvier dernier dans son campus de Mont-Ngafula, une conférence axée sur « l'intelligence artificielle et ses enjeux aujourd'hui et demain», animée par la Révérende Soeur Professeure Odette Sangupamba, Doyenne de la Faculté des Sciences Informatiques de la dite université.

D'entrée de jeu, l'intelligence artificielle, a défini la Doyenne de la Faculté des Sciences Informatiques de l'UCC, est un ensemble des données et objets connectés produisant le raisonnement humain à travers les tâches automatisées. En allant plus loin, elle a signifié que l'intelligence artificielle est un sous domaine de l'informatique. Elle est toute technologie complexe et émergente d'autant plus qu'elle est à l'intercession de plusieurs domaines. Et donc, a-t-elle dit, il faut avoir les pré-requis dans les mathématique, statistique et informatique pour arriver à mettre en place les applications de l'intelligence artificielle.

Poursuivant ses propos, elle a expliqué le mode de fonctionnement des différents outils de l'intelligence artificielle tout en donnant des exemples concrets et a révélé que la machine ou le robot produit des actions semblables à un être humain en fonction des instructions inscrits dans sa partie intelligence, le software.

Pour la Révérende Soeur Professeure Odette Sangupamba, l'intelligence artificielle exécute avec rapidité et précision les tâches complexes en peu des minutes qu'un être humain. En enchaînant ses propos, elle est revenue sur l'aperçu historique et a indiqué et s'est étendue en détails sur tout au plus quatre enjeux qui entrent en ligne de compte dans cet aspect de l'intelligence artificielle : politique, éthique, économique et éducative.

Puis, elle a abordé la question relative à la révolution de l'intelligence artificielle où elle a évoqué trois facteurs ayant révolutionné ce sous domaine d'informatique : les données, le cloud computing (l'informatique dans le nuage) et machine learning (l'apprentissage automatique) qui s'effectue par deux méthodes : l'apprentissage supervisée et non supervisée.

Pour s'embarquer de cette révolution technologique, la Doyenne de la Faculté des Sciences Informatiques de l'UCC, la Révérende Soeur Professeure Odette Sangupamba, a insisté sur le fait que l'intelligence artificielle doit être au service de l'homme et non l'inverse. « Dieu nous a doté de l'intelligence naturelle, nous avons doté la machine ou le robot de l'intelligence artificielle. La machine ou le robot ne peut pas nous dépasser ». A-t-elle conclu ses propos.

Après cet exposé, s'en est suivi un moment de questions-réponses avec les participants à la conférence.