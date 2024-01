Congo-Kinshasa: Célébration de la journée de Saint Thomas D'aquin, UCC - Le Professeur Abbé Léonard Santedi insiste sur la promotion des grandes valeurs

Le samedi 27 janvier dernier, le Professeur Abbé Léonard Santedi, Recteur magnifique de l'Université catholique du Congo, en sigle UCC, a rappelé le thème de l'année académique 2023-2024 en marge de la Célébration de la Journée de Saint Thomas d'Aquin, Patron des Universités Catholiques, dans cet Alma mater. Cette manifestation a réuni les étudiants, anciens comme nouveaux, les Assistants, les Professeurs et les Membres du corps académique et administratif de cette prestigieuse université. À cette occasion exceptionnelle, Monseigneur Édouard Tsimba, Évêque auxiliaire de l'Archidiocèse de Kinshasa a eu le privilège de présider une célébration eucharistique aux alentours de 9 heures.

Déroulé de la messe

Dans son homélie inspirée des lectures de la solennité de Saint Thomas

d'Aquin (Livre de la Sagesse 7e chapitre aux versets 7 à 10 puis 15 à 16, et l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu dans son chapitre 23, versets 8 à 12), Monseigneur Édouard Tsimba, Évêque auxiliaire de l'Archidiocèse de Kinshasa, a sollicité avec véhémence la clémence de l'assistance à se conformer aux trois axes de l'enseignement du Docteur Angélique: la primauté de la sagesse, la quête des valeurs spirituelles et l'idéal du service.

Sur la même lancée, l'Évêque auxiliaire de l'Archidiocèse de Kinshasa n'a aménagé aucun effort pour exhorter les personnes ayant rehaussé de leur présence cette célébration patronale de se mettre à l'école du Saint Thomas d'Aquin, une grande figure dont la notoriété spirituelle a marqué l'Église et l'intelligence de la foi, non seulement pour admirer son amour pour la science sacrée mais aussi pour qu'à leur tour puisse, dit-il, aimer la science, l'acquérir par tous les moyens disponibles afin d'en vivre pleinement.

Par ailleurs, au coeur d'un monde devenu quasiment le foyer de toutes sortes d'antivaleurs, Monseigneur Édouard Tsimba a mis en phase, dans sa catéchèse, la recherche permanente de la vérité, l'amour du prochain, la lutte contre l'ignorance, la médiocrité et d'autres maux qui rongent notre société et détruise l'Homme crée à l'image et à la ressemblance de Dieu.

Discours du Recteur

Juste avant la bénédiction finale à l'issue de la célébration eucharistique, conformément au programme établi par le service protocolaire, il s'en est suivi le mot du Recteur de l'UCC. Dans son discours percutant et pertinent, le Professeur Abbé Léonard Santedi est revenu sur le thème de l'année académique 2023-2024, placé sous le signe de la promotion de grandes valeurs dans son institution. Il a particulièrement mis l'accent sur l'assiduité au travail, la conscience professionnelle, la rigueur, la discipline, l'ordre, l'honnêteté et la protection de l'environnement. « Nous devons avoir l'horreur des antivaleurs qui rabaissent et avilissent l'homme ». A-t-il martelé.

Puis il a rendu un vibrant homme à Saint Thomas d'Aquin. Il a remercié toute la communauté estudiantine particulièrement les étudiants nouvellement inscrits.

Au nom de toute la communauté universitaire, Santedi a témoigné sa gratitude à Monseigneur Édouard Tsimba pour sa disponibilité, pour la belle et priante célébration eucharistique qu'il a présidée et surtout pour la forte tonique et tonifiante homélie axée sur, rappelle-t-on, la primauté de la sagesse, la quête des valeurs spirituelles et l'idéal du service.

Suite de l'évènement

En conclusion du programme organisé en mi-journée, précédant la soirée festive d'accueil des nouveaux, une conférence portant sur « l'intelligence artificielle et ses enjeux aujourd'hui et demain » a été animée par la Révérende Soeur Odette Sangupamba, Doyenne de la Faculté des Sciences Informatiques de l'Université catholique du Congo.