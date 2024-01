Afrique: Coopération internationale - Madagascar assiste au sommet Italie-Afrique

Pendant deux jours, le sommet Italie-Afrique s'est déroulé à Rome et la Grande île est représentée par une délégation menée par Rafaravavitafika Rasata et Lalatiana Rakotondrazafy.

Avant-hier et hier s'est tenue à Rome, capitale italienne, la première édition du sommet Italie-Afrique. Madagascar a été représenté par une délégation conduite par Rafaravavitafika Rasata, ministre des Affaires étrangères et Lalatiana Rakotondrazafy, ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle. « Italie-Afrique : Un pont pour une croissance commune ». Tel est le thème de cette première édition. L'objectif étant de renforcer la collaboration entre l'Italie et les nations africaines, en promouvant une croissance mutuelle et des échanges fructueux. Le sommet entre dans le cadre de la perspective de la présidence italienne du G7 avec un grand rôle des pays africains et du «plan Mattei» qui est une vision italienne sur une coopération plus fructueuse avec le continent africain.

Rencontres bilatérales

Nombreux sont les thèmes abordés lors du sommet comme la coopération dans le domaine économique et infrastructurel, la sécurité alimentaire, la sécurité et la transition énergétique, la formation professionnelle et la culture ainsi que la migration, la mobilité et la sécurité.

Le sommet présente une opportunité pour Madagascar de peaufiner ses relations non seulement avec le pays organisateur, mais aussi, avec les pays participants dans divers domaines comme la politique, la stratégie ou encore l'économie. Pour ce faire, la délégation dirigée par les deux ministres a rencontré des personnalités italiennes et africaines dont, entre autres, le ministre italien de l'Éducation nationale et du mérite ainsi que le «Deputy minister of international relations and cooperation» de l'Afrique du Sud.