Madagascar: Banque européenne d'investissements - Un portefeuille de plus de 920 millions d'euros

Un appui multisectoriel. La Banque européenne d'investissements (BEI) pèse près de un milliard d'euros. Le portefeuille de cette institution financière, présente à Madagascar depuis 1970 vaut actuellement un peu plus de 920 millions d'euros si l'on se réfère aux chiffres publiés par la BEI sur son site officiel. Présente sur la Grande Ile depuis plus d'un demi-siècle, il faut le dire que cette institution financière européenne vaut son pesant d'or et est devenu au fil des années un partenaire incontournable dans les grands projets de développement.

Les récents déblocages de fonds pour différents projets de résilience et de développement sur différentes échelles ont permis aux secteurs concernés d'acquérir des fonds à utiliser pour achever leurs visions. Près de 4 515 milliards d'ariary ont alors été débloqués pour différents secteurs d'activité dont celui des transports. Plus de 303 millions d'euros y ont été affectés.

« Les activités de la BEI se concentrent sur le financement de projets d'infrastructures clés qui ont des retombées positives et renforcent la prospérité. Parmi quelques exemples, on peut citer la reconstruction de routes urbaines et de barrages après les intempéries de 2015, de routes stratégiques dans le Nord et le Sud du pays, ainsi que l'achèvement du périphérique d'Antananarivo», indique-t-on.

Projets d'envergure

Quarante trois projets d'envergure sont ainsi financés par la BEI depuis le début de ses opérations en 1970. Les projets financés récemment sont ceux touchant aussi au développement d'une agriculture durable ainsi que ceux touchant à l'industrie. Dans l'ensemble, c'est le secteur industriel qui vient en second sur le podium avec un appui à hauteur de 31,23% du portefeuille de la BEI, soit un montant de 287 millions d'euros. Vient ensuite le secteur de l'énergie avec un financement de 183 millions d'euros.

Ces investissements de plus en plus poussés de la BEI dénotent une volonté de l'Union européenne à s'impliquer davantage dans l'appui à la production agricole, l'énergie et le développement du marché local et surtout des produits liés à l'exportation. Faut-il rappeler qu'en 2023, la Grande Ile accueillait le vice-président de la Banque européenne d'investissements, Ambroise Fayolle. Beaucoup de défis restent encore a relever, notamment en termes de soutien au pays par rapport à son développement durable et sa résilience face au changement climatique.