Madagascar: Centrale hydroélectrique - Démarrage effectif du projet Volobe

L'État confirme son engagement dans la concrétisation du projet de centrale hydroélectrique de Volobe. Une pleine autonomie en énergie pour Toamasina et une partie du RIA est attendue d'ici 2028.

Enfin une des plus grandes solutions énergétiques durables est sur les rails. Après des années de zizanie sur les clauses du contrat entre l'État et le consortium privé CGHV (Compagnie générale d'hydroélectricité de Volobe) ayant pour mission de développer, de construire, d'exploiter le projet hydroélectrique de Volobe à Toamasina II, le dernier Conseil des ministres lance officiellement le démarrage effectif du projet. La signature du contrat de concession de 25 ans a été ficelée en mai 2023. Depuis, peu d'actions officielles de part et d'autre, mais l'aval du Conseil des ministres du 24 janvier dernier autorise le consortium à réagir.

« Nous sommes déjà sur terrain en commençant par améliorer les accès vers le site de la future installation de Volobe. Ceci, avec l'implication des communautés. Les activités socio-environnementales pour la phase de construction du barrage et l'installation du bureau sur site sont en cours. Nous sommes également en préparation finale du Plan de gestion environnemental spécifique et autres plans stratégiques socio-environnementaux », éclaire Enick Razafindrakoto, responsable de la Communication de la CGHV.

%

Kilowattheure

Le coût total nécessaire du projet estimé est de 450 millions de dollars, mais en 2020, la partie étatique a négocié les dits « coûts superflus » étalés dans le Capex ou total des dépenses d'investissement et la révision pouvait faire économiser jusqu'à 150 millions de dollars. La prochaine étape concerne justement la clôture financière du projet. C'est la partie qui concerne le financement entier du projet avec des banques d'investissement prêteurs. Les contrats de concession signés en 2023 constituent une forme de garantie pour ces banques. 25% de l'investissement total proviennent des actionnaires dont l'État malgache et 75% sont issus des banques d'investissement, sous forme de prêt étalé sur 20 ans pour une durée de concession de 25 ans. Le prix du kilowattheure a été négocié et renégocié à maintes reprises et aux dernières précisions officielles, ceci oscille entre 0,6 dollar et 0,8 dollar. En tout cas, il a toujours été avancé que l'énergie hydroélectrique se présente la moins coûteuse en termes d'énergie.

Le futur barrage hydroélectrique de Volobe amont sera installé dans la commune rurale d'Ambodilazana, Toamasina II. L'appel à manifestation d'intérêt du projet a été lancé en 2015 et la mise en service de la centrale est prévue en 2027. Les aspects socio-environnementaux, techniques et financiers ont quelque peu retardé le calendrier, impactant sur le contrat de financement. Ce retard, en conséquence, ne pourra assurer apparemment la fourniture du premier kilowattheure qu'en 2028. Un barrage de 25 m de hauteur sur 350 m de large créant une retenue de 15 millions de mètre cube sera installé. La centrale est indiquée pouvoir assurer 750 Gwh de production d'électricité par an et deux millions de personnes de Toamasina et une partie du RIA pourraient en bénéficier.