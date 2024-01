Madagascar: Maladie transmissible - La lèpre est loin d'être éradiquée à Madagascar

Il y a encore un long chemin à faire pour la Grande Île, concernant la lèpre. Cette maladie continue de sévir à Madagascar. Le bilan est alarmant puisque l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) annonce des nouveaux cas de près de mille à deux mille personnes par an infectés par cette maladie dans tout le territoire malgache. « Madagascar figure parmi les quatorze pays d'Afrique où la lèpre est un problème majeur et reste toujours endémique dans plusieurs pays », selon le dernier bilan de l'OMS, en 2023.

Le 29 janvier, journée mondiale des lépreux, une sensibilisation, d'une grande aide et d'une très grande importance pour ces personnes, a été faite. Cela, dans le but de les aider à surmonter cette maladie dangereuse. Dans plusieurs pays, à l'instar de Madagascar, la négligence et la discrimination sont encore les principaux problèmes de l'éradication de la maladie.

La lèpre est une maladie négligée par beaucoup dans divers pays. C'est l'un des problèmes de la progression de cette maladie. Les patients se contentent d'aller consulter des médecins sans qu'aucune prise en charge ne soit notifiée. « La période d'incubation de la maladie peut durer jusqu'à cinq ans, alors que pendant tout ce temps, la personne peut transmettre la maladie à son entourage », explique l'Institut Pasteur de Madagascar.

De plus, l'OMS explique que la maladie se transmet par des gouttelettes provenant du nez et de la bouche. Il faut être en contact étroit et prolongé, pendant plusieurs mois, avec une personne atteinte de la lèpre et non traitée pour contracter la maladie. Par conséquent, négliger cette maladie, ne pas se faire dépister et ne pas se faire traiter est très grave pour le malade qui risque de propager la maladie à son entourage.

De plus, de peur de la transmission, les centres de prise en charge se trouvent très loin de la ville, ce qui explique en partie la négligence de ceux qui ont la lèpre. À Antananarivo, le centre de prise en charge des malades se trouve à une quarantaine de kilomètres. La distance entre les familles et les patients au cours du traitement reste toujours aussi un blocage pour la suite du traitement.

La lèpre est une maladie curable. La régression de la maladie, voire son éradication est possible en détectant par avance les cas contacts des personnes lépreuses. Il faudrait également introduire une dose de médicament préventif.