Madagascar: Exposition - Mariam Amyra présente «Fun & Flow»

L'artiste peintre franco-égyptienne Mariam Amyra dévoilera son univers captivant lors de l'exposition exceptionnelle «Fun & Flow», qui se tiendra à l'Hôtel de Ville d'Antananarivo du 2 au 11 février, où elle exposera plus de trente-six tableaux. Une immersion profonde dans la créativité de Mariam Amyra, où elle va montrer la peinture intuitive et abstraite, l'art abstrait pop amusant, ainsi que des oeuvres plus classiques.

Lors de l'exposition, chaque jour, l'artiste elle-même sera présente pour échanger avec les visiteurs, partageant ainsi les secrets de sa démarche artistique unique et ses expériences artistiques. Pour Mariam Amyra, cette exposition va au-delà de la simple représentation visuelle ; elle vise à peindre le mental, de ne pas réfléchir, à se laisser guider par l'énergie du moment.

Autodidacte

L'utilisation innovante de matériaux provenant de Madagascar, tels que la terre rouge, le sable, l'argile jaune et verte, entre autres, confère aux oeuvres des effets intéressants et des contrastes saisissants.

« Pour la section «Fun», la partie pop de l'exposition, je me suis laissée inspirer par des couleurs pétillantes et joyeuses. En revanche, pour la section Flow, l'aspect abstrait et intuitif, je me suis complètement laissée guider par mes émotions », souligne Mariam Amyra.

Artiste autodidacte, elle a cultivé sa passion pour la peinture et le dessin depuis son enfance. « J'ai toujours été passionnée par l'art. Je n'ai jamais cessé de dessiner, même tout au long de ma maîtrise en informatique. Je me souviens de la manière dont je croquais chacun de mes professeurs. Après de nombreuses années dédiées à l'informatique et au graphisme, j'ai enfin décidé de concrétiser mon rêve en devenant artiste à temps plein. Cela fait maintenant trois ans que j'ai plongé dans le monde professionnel de la peinture », confie-t-elle. Mariam

Amyra explore la diversité des moments et des émotions à travers ses tableaux vibrants. Sa vision de la vie, faite d'instant joyeux, de jeu, de fun, mais aussi de moments plus calmes, d'introspection, reflète la richesse de l'expérience humaine. Ses oeuvres offrent un voyage visuel captivant, invitant le spectateur à se laisser emporter par le flow de la vie, à savourer chaque nuance de cette aventure artistique hors du commun.