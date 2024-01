Madagascar: Basketball 3X3 - Jean de Dieu Randrianarivelo - « On a besoin de l'appui du public pour gagner l'Africa Cup à la maison »

interview

En stage de préparation du tournoi de qualification olympique (TQO) en Tunisie avec les Ankoay 3x3 hommes, Jean de Dieu Randrianarivelo ou coach Deda, entraineur de l'équipe nationale malgache partage ses ambitions et énumère les moyens nécessaires pour aller loin dans le TQO.

Coach Deda, vous dirigez l'équipe nationale masculine Ankoay de 3x3 en stage de préparation du tournoi de qualification olympique (TQO) à Monastir, Tunisie, du 27 janvier au 2 février 2024. Qu'attendez-vous de ce stage ?

Avant la Coupe du monde de l'année dernière, nous avons déjà suivi un stage de plus d'une semaine en Serbie et la victoire de Madagascar devant la France a retenti sur le basketball mondial. Avant le TQO, la FMBB trouve opportun de renouveler l'expérience car ce stage est primordial. Il consiste à renforcer nos acquis d'avant la Coupe du monde de 2023. Nous voulons entendre le conseil du formateur Danilo Lukic sur les points à améliorer afin de pouvoir rivaliser avec les trois adversaires de la poule A que sont la Lituanie, la Suisse et l'Allemagne.

Vous allez affronter trois grands pays du basketball pour le tournoi de qualification olympique à Debrecen Hongrie au mois de mai prochain. Quelles stratégies adopterez-vous pour les contrer ?

Par rapport à la grande taille de nos adversaires, nous allons affronter la Lituanie numéro quatre mondial, l'Allemagne, numéro six, sans parler de la Suisse, quinzième mondiale. Partant de ce classement, ce sera très difficile mais en tant que coach de l'équipe nationale, nous allons nous battre avec les moyens du bord. Nous allons renforcer surtout les conditions physiques, l'agilité et l'adresse au tir. Nous allons travailler sur les passes qui conditionnent la réussite des actions collectives. Nous allons assurer surtout la défense avec une agressivité sans commettre trop de fautes et miser sur la vitesse de transmission.

Sur ces trois adversaires, de quel pays doit-on se méfier le plus ? Quelles en sont les raisons ?

Tous et surtout la Lituanie, bien sûr. On l'a déjà vu en action à Vienne durant la Coupe du monde de 2023. Elle possède des joueurs très techniques et ils sont forts physiquement à part leur grande taille.

Par rapport à ce que vous avez vécu en Coupe du monde, qu'est-ce qu'il manque au basketball 3x3 malgache à part la taille ?

Sans parler des rencontres internationales à cause de l'insularité de Madagascar, le calendrier des compétitions nationales et internationales nous posent problème. Pour le 3x3, le temps de préparation à long terme ne suffit pas pour l'équipe nationale parce qu'on donne priorité à la préparation du basketball 5x5 que ce soit en club ou en équipe nationale. En un mot, on a du mal à trouver du temps pour s'entrainer en 3x3.

Deux pays représentent l'Afrique au TQO à savoir l'Égypte et Madagascar. Quelles sont les chances de l'Afrique d'après vos analyses par rapport aux autres?

Les deux poules des représentants de l'Afrique sont très difficiles et très relevées. L'Égypte se trouve dans la poule C avec la France, la Lettonie et le Canada. Avec de belles préparations, on peut se rivaliser avec les grandes équipes car la chance est de fifty fifty au départ.

Au mois de novembre prochain, Madagascar jouera de nouveau la Coupe d'Afrique de 3x3 dont nous espérons acquérir l'organisation pour les trois années à venir, 2024, 2025 et 2026. Avez-vous un challenge à faire durant ces trois éditions ?

C'était en 2017 je crois que Madagascar a organisé à la maison la qualification pour le championnat d'Afrique au Togo. On a réussi à battre l'Égypte au Palais des sports et si Madagascar a gagné l'organisation, on fixe de gagner au moins l'une des trois éditions de l'Africa Cup avec l'appui des spectateurs mais en sport il n'y a pas de miracle. Tout est question d'une belle préparation.