Ethiopie: L'ENA inaugure son complexe médiatique ultramoderne

<strong>Addis Ababa — L'Agence de presse éthiopienne (ENA), la seule agence de presse nationale du pays, a inauguré aujourd'hui son complexe médiatique ultramoderne.

De hauts responsables gouvernementaux, dont le président de la Chambre de la Fédération, Teshager Agegnehu, et le maire d'Addis-Abeba, Adanech Abiebie, ont assisté à la cérémonie d'inauguration du complexe médiatique de pointe de l'ENA, qui comprend trois studios de télévision et quatre studios de radio équipés d'un matériel d'édition et d'enregistrement ultramoderne, indispensable à la production de contenus de haute qualité.

Parallèlement à l'inauguration, une visite du complexe médiatique a également été organisée par les officiels et les invités.

Outre les studios modernes, le complexe médiatique comprend également un certain nombre de bureaux, des salles de réunion, une bibliothèque, un centre de loisirs et un gymnase moderne.

L'ENA, qui est la plus ancienne maison de presse, sert de source primaire depuis plus de 80 ans dans le pays.

Le nouveau complexe médiatique donnera à l'agence une excellente occasion d'atteindre ses objectifs en produisant des contenus de haute qualité.

Fondée en 1942 en tant que centre national d'information, l'ENA distribue des nouvelles et des reportages, des documentaires et des programmes télévisés par l'intermédiaire de ses 38 succursales réparties dans tout le pays.

%

L'agence diffuse ses produits médiatiques dans huit langues locales et internationales, dont l'amharique, l'afan oromo, le tigrigna, le somali, l'afar, l'anglais, l'arabe et le français.

L'agence de presse éthiopienne s'efforce également de devenir l'une des sources médiatiques les plus fiables d'Afrique et de promouvoir les intérêts du continent en élargissant sa portée. Elle s'efforce d'atteindre son objectif de devenir une source d'information modèle, fiable et influente en Afrique d'ici 2030.

Elle se prépare à ouvrir des succursales au Kenya et à Djibouti afin d'étendre ses services dans la région de l'Afrique de l'Est.

L'ENA a poursuivi son chemin en communiquant sur les activités politiques, sociales et économiques du pays et au-delà.

L'agence devrait également entrer dans une nouvelle phase de croissance, en fournissant des informations et des rapports liés à l'actualité.