Afrique du Nord: M. Jazouli - Le Maroc, porte d'entrée majeure des opérateurs espagnols en Afrique

Barcelone — Le ministre délégué auprès du chef du gouvernement chargé de l'Investissement, de la Convergence et de l'Évaluation des Politiques Publiques, Mohcine Jazouli, indiqué, lundi à Barcelone, que le Maroc se consolide de plus en plus comme "porte d'entrée majeure" des opérateurs espagnols souhaitant investir en Afrique.

Le Maroc est devenu une plateforme de croissance pour les entreprises espagnoles et une porte d'entrée vers le marché africain, a souligné M. Jazouli dans une déclaration à la presse, au terme de la rencontre d'affaires de haut niveau organisée par la Confédération de Promotion de l'Emploi national, principale organisation patronale catalane, et le Conseil Économique Maroc - Espagne (CEMAES).

"Une nouvelle page s'écrit aujourd'hui dans nos relations, et c'est ce que nous avons noté lors de ce forum, à travers les témoignages des opérateurs déjà installés au Maroc, mais aussi les opérateurs souhaitant investir au Maroc et bénéficier de la nouvelle Charte de l'investissement et de la Vision de SM le Roi Mohammed VI pour le développement des investissements", a fait observer le ministre délégué.

"Les relations entre le Maroc et l'Espagne sont exceptionnelles, grâce aux relations entre les deux Familles Royales", a affirmé M. Jazouli, relevant que ces relations se sont renforcées davantage depuis avril 2022, suite à la visite du président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, au Maroc, à l'invitation de SM le Roi Mohammed VI.

Lors de cette rencontre d'affaires, tenue sous le thème "Investir au Maroc, un pari compétitif pour explorer de nouveaux marchés", M. Jazouli a tenu plusieurs réunions de travail avec des chefs d'entreprises espagnols dans des secteurs d'activité clés tels que l'automobile, l'aéronautique, le ferroviaire, les énergies renouvelables, l'électroménager, le textile ou l'industrie pharmaceutique.

A l'issue de ce forum, M. Jazouli et la délégation l'accompagnant ont effectué une visite à l'usine Alstom à Barcelone.