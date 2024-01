Madagascar: Santé de la reproduction - Formation sur le plaidoyer en faveur de l'éducation sexuelle complète en milieu scolaire

Plaidoyer en faveur de l'intégration de l'éducation sexuelle complète (ESC) dans le cursus scolaire. Tel était la teneur de la formation dont viennent de bénéficier les organisations de la société civile, membres du réseau de la Santé et des Droits Sexuels et Reproductifs (SDSR) à Madagascar.

Deux jours de formation, tenus les 25 et 26 janvier 2024 au cours desquels il a été question de renforcer les compétences des organisations membres du réseau dans le domaine du plaidoyer à travers une méthodologie et une stratégie leur permettant de défendre l'importance de l'ESC, et plus particulièrement dans le milieu scolaire. Il s'agit, par ailleurs, de créer une communauté d'acteurs du changement, capables de collaborer pour promouvoir des politiques éducatives favorables à l'ESC. Les deux jours de formation, portant les empreintes de l'ONG Alternatives Madagascar, ont ainsi contribué à dessiner une voie vers l'intégration de l'ESC dans le cursus scolaire.

Pour rappel, l'ESC renvoie à un processus d'apprentissage fondé sur plusieurs axes, entre autres les droits de l'homme et le genre. Elle se caractérise par ses approches pédagogiques participatives pour renforcer les compétences en communication et en prise de décision, et donner aux jeunes les moyens d'être des agents de changement. L'ESC est appelée à s'intégrer dans l'éducation formelle et les programmes scolaires. Les jeunes en général et les filles en particulier, sont les bénéficiaires finaux de cette initiative en matière d'éducation sexuelle complète.