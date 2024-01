Madagascar: Motocross - MX IMC - Mathias, vainqueur de la première manche

La première manche du Championnat de Madagascar de Motocross MX a été dominée par Mathias Plantive au circuit 100% MX Track d'Ambohidava.

Indétrônable. Mathias Plantive, le champion de Madagascar en titre, a brillamment remporté la première course du Championnat de Madagascar de motocross tout-terrain (MX) organisé par Iarivo Moto Club (IMC), ce weekend, au circuit 100% MX Track d'Ambohidava. Après une course captivante, Mathias a consolidé sa position en s'imposant face à une compétition relevée. Double champion de Madagascar en MX et Enduro en 2023, il a prouvé sa maîtrise en assurant son entrée en lice. Il a réalisé 12 tours en 20 minutes, accumulant ainsi 50 points, soit 25 points pour chaque manche. La bataille a été acharnée entre les deux principaux concurrents, avec Claudio Tida, champion national en 2018, qui a également réalisé 12 tours, totalisant 40 points, soit 20 points pour chaque manche.

Il a bien démarré après avoir remporté la première course hors championnat « Triple Crown », le 14 février. « Je suis très content d'avoir remporté la 1ère épreuve du championnat Cross 2024 ! La journée s'est très bien déroulée et le circuit a très bien été préparé ! Je pensais vraiment pouvoir me battre avec Claudio Tida, malheureusement, il a eu un problème à la main gauche à la suite d'une chute la semaine passée. Il n'a pas pu donner le meilleur de lui-même. J'ai hâte d'être le 11 février pour la 2ème course qui aura lieu à Antsirabe ! Par ailleurs, mes objectifs cette année sont de maintenir mon titre de champion dans la catégorie cross et de remporter plus de premières places », partage Mathias après sa victoire. Le podium est complété par Randy Rakotoarimanana avec 32 points, 16 points pour chaque manche.

JeanGabriel Harison, président de la Fédération malgache de motocyclisme (FMaM), souligne : « les innovations dans la course, avec notamment l'utilisation d'une grille de départ au lieu du drapeau comme d'habitude, et annonce une future collaboration avec la fédération internationale pour établir une école de pilotage visant à élever le niveau des pilotes malgaches ». Dans d'autres catégories, les vainqueurs incluent Andy Andrianirina (MX2), Jeremy Rakotoarimanana (juniors), Tsirava Razafimahefa (vétérans 1), Makboul Tarzan (vétérans 2), Adolphe Alain Houssen (amateurs), Chan Andriana (85cc F), Guillaume Tsiranana (85cc), Louna Ramanantsoa (65cc F), Leung Yen Eros (50cc), promettant une saison de motocross riche en compétition. Le prochain rendez-vous des amateurs de motocross sera le 11 février lors de la deuxième manche « Grand Prix IMC et BMC », à Antsirabe.