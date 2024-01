Madagascar: Trous béants dans les rues - Un grand danger pour les usagers

Le mauvais état des routes s'intègre malheureusement au quotidien de la population des grandes villes de Madagascar comme Antananarivo.

Un danger public. Sur le tronçon de route du côté du marché de Pochard, un trou béant occupe le milieu de la chaussée. En y regardant de plus près, l'on se rend compte qu'une plaque d'égout a été retirée à cet endroit. On imagine l'incident si jamais un scootériste, parmi ceux qui aiment rouler vite et se faufiler entre les véhicules pris dans les embouteillages, y tombe. Pareil pour une voiture, les dégâts ne pourraient qu'être catastrophiques. Si on a l'habitude de voir les nids de poule s'agglomérer dans les rues de la capitale, actuellement, des trous font désormais partie du paysage. D'Ambohijatovo en passant par Ampandrana ou encore Behoririka (du côté de l'ambassade d'Algérie), les chaussées sont dégradées. Une situation qui ne date toutefois pas d'aujourd'hui.

En effet, la saison des nids de poule s'aligne avec celle des pluies et des cyclones. A chaque forte précipitation, l'état des rues et routes de la capitale se dégrade, et ce, de façon rapide. Certains expliquent cette dégradation rapide des infrastructures routières par la vétusté des systèmes d'évacuation d'eau. Au lieu de s'écouler, l'eau stagne sur les chaussées. Ce qui causerait les trous. A cela s'ajoute le non-respect des normes de construction et de réfection desdites infrastructures.

%

Usagers

Le mauvais entretien des voies publiques constitue également l'une des causes majeures de la formation de ces obstacles qui constituent le stade le plus avancé de désagrégation du revêtement routier. En ce sens, les nids de poule constituent des problématiques de circulation dans les grandes villes. Les embouteillages monstres, observés dans les quartiers où s'accumulent ces trous, en sont les premiers. Comme l'a fait savoir un responsable étatique « Les nids de poule sont parmi les causes des embouteillages monstres à Antananarivo ». Sans parler des dégâts occasionnés sur les véhicules dont les travaux d'entretien seront assurés par les propriétaires. Des surplus de factures à payer dans une situation socio-économique extrêmement difficile. De plus, la vente de pièces de rechange contrefaites, qui, outre leur mauvaise qualité, représentent des dangers ambulants pour les usagers..