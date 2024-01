Madagascar: Secteur de l'élevage - Deux entreprises sont les premières à être certifiées ISO 9001 : 2015 en Afrique

Les services vétérinaires et la production de poussins d'un jour font partie des activités issues du secteur de l'élevage qui commencent à se développer à Madagascar.

La Clinique Vétérinaire portant l'enseigne de VetCare ainsi que la ferme et le couvoir ACTIVO qui sont des entreprises filiales du groupe ArBiochem, se démarquent dans ce domaine classé prioritaire pour l'Etat. En effet, ces deux entreprises sont les premières à être certifiées ISO 9001 : 2015 en Afrique. Cette clinique vétérinaire qui a été fondée en 2012 se spécialise notamment dans les soins et le bien-être des animaux de compagnie. Elle s'efforce à offrir des soins de qualité avec une plateforme technique conforme aux standards internationaux, a-t-on expliqué.

En revanche, la société ACTIVO qui est implantée à Arivonimamo dans la région Itasy, produit des poussins de chair et pontes à partir de sa ferme parentale et de son couvoir. Créée en 2017, cette entreprise a pour ambition de fournir la meilleure qualité de poussins en termes de croissance et de mortalité aux éleveurs à Madagascar. « ACTIVO a obtenu sa certification dès le premier audit et en l'absence de non-conformité majeure ou mineure. C'est le seul couvoir et ferme parentale en Afrique à avoir réussi cette prouesse à ce jour ». Isabelle Andriamanalina, Deputy CEO et co-fondatrice du groupe ArBiochem, l'a expliqué la semaine dernière lors de la célébration de l'obtention de cette certification ISO pour ses deux entreprises filiales au siège du Groupe à Ambohimangakely.

%

Atteindre l'excellence

« Ces certifications illustrent l'engagement du Groupe ArBiochem envers l'excellence et la qualité, soulignant une démarche continue d'amélioration et d'alignement avec les standards internationaux. À Madagascar, être aux normes internationales avec les moyens et les infrastructures locales et être les premiers en Afrique à n'enregistrer aucune non-conformité lors d'un audit initial, c'est une histoire de coeur. On peut ainsi prouver que la Grande île, ses entreprises et ses habitants, sont capables de rechercher et d'atteindre l'excellence », a-t-elle affirmé. Lors de cette célébration, les fondateurs du groupe n'ont pas manqué de remercier l'ensemble de leurs collaborateurs, clients et partenaires représentant les secteurs de l'agriculture et de l'élevage qui constituent des piliers de développement de la nation.

En effet, « le leitmotiv du groupe « Miaraka mivoatra, Grandir ensemble, Growing together » a été une réalité grâce à la mobilisation de toutes les parties prenantes », selon leurs dires. Il faut savoir que le groupe ArBiochem est un groupe familial qui a vu le jour en 2010. Il a pour vision de soigner et de nourrir le futur de Madagascar. Le groupe a deux métiers, à savoir la santé et la nutrition qu'il exerce autour de trois secteurs : l'animal, le végétal et l'homme. Ce principal acteur de développement dans le pays est actuellement composé d'une douzaine de sociétés et compte 550 collaborateurs, a-t-on conclu.