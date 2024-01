Madagascar: Capital humain - Amélioration de la nutrition grâce aux Jardins scolaires

La nutrition est reconnue comme l'un des principaux moteurs de l'amélioration du capital humain. Cependant, sur les hauts plateaux, la lutte contre la malnutrition chronique demeure l'un des défis majeurs pour renforcer ce facteur de production.

Dans cette perspective, les jardins scolaires émergent comme une initiative prometteuse visant à sensibiliser les écoliers à une alimentation saine et à des pratiques agricoles durables. Porté par la FAO en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale et la commune urbaine d'Antananarivo, le projet des jardins scolaires ambitionne d'apporter une réponse concrète aux enjeux de nutrition et d'éducation environnementale. Ces jardins, implantés au sein des établissements scolaires, offrent aux élèves une immersion pratique dans le monde de l'agriculture et de la nutrition. Ils permettent aux jeunes de découvrir les vertus d'une alimentation équilibrée, d'apprendre les rudiments de la culture des fruits et légumes, tout en sensibilisant sur l'importance de préserver notre environnement.

Innovation

Selon la FAO, cette initiative va bien au-delà de la simple culture de légumes. Elle vise à développer les compétences sociales et environnementales des élèves, à encourager le travail d'équipe et à valoriser le rôle des agriculteurs dans notre société. Les jardins scolaires s'inscrivent dans le cadre plus large du projet pour la Promotion et Sensibilisation pour l'Amélioration de la Situation Alimentaire et Nutritionnelle des ménages urbains et périurbains d'Antananarivo. Ils constituent ainsi une réponse novatrice et holistique à la question de la malnutrition et de l'éducation alimentaire dans la capitale malgache.

En favorisant une alimentation saine et une meilleure compréhension de l'agriculture et de l'environnement, les jardins scolaires ouvrent la voie à un avenir plus prometteur aux jeunes générations, tout en contribuant à la construction d'une société mieux informée et plus résiliente face aux défis alimentaires et environnementaux. Cette initiative démontre l'importance cruciale de l'éducation et de la sensibilisation pour créer un avenir plus durable et plus équilibré pour tous.