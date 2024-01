Madagascar: Cinéma de l'IFM - Une programmation riche et diversifiée cette année

Bonne nouvelle pour les cinéphiles de la capitale.

Cette année, en effet, le public aura carte blanche sur la programmation cinéma de l'Institut Français de Madagascar (IFM), une fois par mois. Les cinéphiles pourront donc choisir le film qu'ils voudront voir projeté dans la salle de cinéma de ce centre culturel, en votant sur les réseaux sociaux de celui-ci, notamment sur la page Facebook, sur son site web et les bornes tactiles de l'IFM. L'IFM incite d'ailleurs tout le monde à participer à ces votes : « Partagez, invitez vos proches à voter si vous souhaitez voir votre film coup de coeur », insiste-t-on du côté des équipes de l'IFM à ce propos.

Par ailleurs, l'IFM prépare également une programmation très variée de films à diffuser dans sa salle de cinéma avec des thèmes très variés : allant de la protection de l'environnement (Tout vert), en passant par l'autonomisation des femmes (Des femmes inspirantes) jusqu'à de lointaines contrées (voyage nippon) pour ne citer que ceux-là. Il y en aura en tout cas pour tous les goûts : du cinéma français, du cinéma africain, sans oublier le cinéma malgache. Mais le cinéma international y sera également proposé, sans oublier les événements qui seront organisés en partenariat avec d'autres structures et festivals. MADAGASCOURT FILM FESTIVAL, un festival initié par le cinéaste et producteur Laza, mis en oeuvre par l'association Les Rencontres du film court Madagascar et l'IFM, en fera partie. Ce festival en est à sa 19ème édition cette année, devenant en quelque sorte un incontournable rendez-vous, destiné à promouvoir les talents du cinéma malgache et, plus généralement, les projets liés au 7ème art.

Mais en plus du cinéma, les retransmissions par satellite, en live et en différé, de spectacles lyriques ou des spectacles d'opéras de l'illustre Metropolitan Opera de New York (MET), l'un des plus prestigieux Opéras du monde, reviendront également en force cette année, toujours grâce à la collaboration de l'IFM avec Madagascar Mozarteum.

Une programmation qui s'annonce déjà très attrayante en perspective donc.