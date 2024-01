Madagascar: Services agricoles de proximité - Des matériels roulants et informatiques remis aux CGEAF

L'amélioration de l'accès des producteurs aux services agricoles s'avère primordiale afin de contribuer au développement des secteurs de l'agriculture et de l'élevage, et partant à l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire tant prônée par l'Etat.

Le ministère en charge de l'Agriculture et de l'Elevage a ainsi développé des services agricoles de proximité leur permettant de faire face aux différents enjeux, pour ne citer que les impacts du changement climatique, la souveraineté alimentaire et la promotion de l'agri-business et de l'agro-industrie, pour ce faire. Dans la même foulée, des matériels roulants et informatiques ont été remis aux CGEAF ou Conseillers de Gestion à l'Exploitation Agricole Familiale. Il est à noter que le programme DEFIS ou programme de développement des filières agricoles inclusives a mis en place 265 CGEAF qui sont répartis dans ses 9 régions d'intervention à Madagascar.

Ces Conseillers en Gestion de l'Exploitation Agricole Familiale viennent ainsi d'être dotés de 265 tablettes et accessoires fonctionnant via le système solaire. Des matériels roulants composés de 90 motos et d'un véhicule tout terrain sont également mis à leur disposition. C'est le fruit du partenariat entre le programme DEFIS sous tutelle du ministère de l'Agriculture et de l'Elevage et financé par le FIDA (Fonds International pour le Développement Agricole) ainsi que l'UNOPS qui fournit des matériels de qualité et des prestations en matière d'assistance en infrastructures et de gestion de projet.

%

Transformation des agricultures familiales

« Ces matériels roulants et informatiques serviront ainsi à faciliter l'accès des producteurs soutenus par le programme DEFIS aux services agricoles de proximité », a soulevé le ministre en charge de l'Agriculture et de l'Élevage, Suzelin Ratohiarijaona, lors de leur réception officielle la semaine dernière. Parlant de ce programme, son objectif global consiste à améliorer d'une manière durable les revenus et la sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages ruraux vulnérables dans ses zones d'intervention. Il vise également la transformation des agricultures familiales par l'adoption à grande échelle des systèmes de production plus performants et résilients sans oublier l'intégration des exploitants agricoles familiaux dans des filières rémunératrices.

Pour ce faire, le programme DEFIS se charge de la facilitation de l'accès de ces producteurs aux services d'appui à la production et de leur connexion aux marchés afin d'assurer la commercialisation de leurs produits. Le renforcement et la sécurisation de la base de production des exploitations familiales face au changement climatique, s'avèrent également prioritaires. Une chose dont on est sûre, les paysans ont toujours besoin de ces Conseillers de Gestion à l'Exploitation Agricole Familiale afin de développer leurs activités.