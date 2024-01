Ile Maurice: Enceinte, elle dénonce les violences infligées par son petit ami toxicomane

Elle explique que depuis quelque temps, son copain, âgé de 18 ans et résidant à Batterie-Cassée, est dépendant de la drogue de synthèse, et qu'il se montre de plus en plus violent envers elle. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase remonte à dimanche.

Ils sont en couple depuis un an. Quelques mois seulement après leur rencontre, le jeune homme a emménagé chez la jeune femme. Récemment, la future maman, enceinte de cinq mois, a remarqué que son partenaire avait commencé à consommer de la drogue synthétique, principalement le soir. Après en avoir consommé, il devenait de plus en plus agressif envers elle et sa famille, n'hésitant pas à recourir à la violence physique. Elle relate qu'il l'a déjà agressée avec un tonfa, un balai ainsi que son casque de moto. Il l'a également forcée à monter sur sa moto pour se rendre dans des endroits isolés où il l'a agressée et l'a maltraitée.

Dimanche, vers midi, alors qu'elle se reposait, le jeune homme a insisté pour qu'elle l'accompagne pour signaler sa présence hebdomadaire au poste de police d'Abercrombie. Elle a refusé, provoquant la colère du jeune homme. Il l'a de nouveau agressée avant de proférer des injures. Il a également volé deux téléphones, un iPhone 14 Pro Max d'une valeur de Rs 74 000 et un autre iPhone 13 Pro d'une valeur de Rs 50 000, avant de prendre la fuite. Après sa déposition, la jeune femme a été conduite à l'hôpital pour des soins. Le jeune homme est actuellement recherché par la police.