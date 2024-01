Ile Maurice: Un vigile abuse de sa collègue sous la menace

Une agente de sécurité a porté plainte au poste de police de Sodnac, dimanche. Elle était affolée et sous le choc lorsqu'elle y est arrivée en compagnie de son supérieur. Après plusieurs tentatives de la rassurer, elle s'est finalement confiée aux policiers. Elle a expliqué qu'elle a été violée à deux reprises, dimanche, par son collègue, un habitant de Gros-Billot de 54 ans. L'agression sexuelle s'est produite au New Cancer Centre, à Sodnac. Et c'est sous la menace de lui faire perdre son travail que le vigile l'aurait violée.

Vers 6 h 55, l'agente de sécurité, âgée de 32 ans, a pris son poste. Quelques minutes après, elle a commencé une patrouille dans la cour de l'hôpital. C'est là qu'elle a vu son collègue. Ils parlaient lorsque le quinquagénaire l'a tirée vers lui et l'a embrassée sur la bouche, avant de lui dire qu'il l'aime. La jeune femme l'a réprimandé avant de s'éloigner et a continué son travail. Mais quelques heures plus tard, alors qu'elle se trouvait à son poste, son collègue devait l'appeler pour lui demander de venir faire une visite à l'intérieur du bâtiment. Une fois à l'intérieur, il a une nouvelle expliquée à la jeune femme qu'il est amoureux d'elle, avant de lui dire de faire le tour du bâtiment afin qu'elle s'habitue au lieu. Cependant, alors qu'ils passaient dans un couloir, le quinquagénaire a poussé l'agente de sécurité dans un coin et se serait mis à lui faire des attouchements. La jeune femme a vainement tenté de repousser le vigile, mais ce dernier l'a tenue par la chemise et s'est mis à la déshabiller. «Monn pous li ek monn resi sové. Linn suiv mwa. Linn dir mwa vinn ek li dan twalet. Ek linn dir mwa si mo pa fer mo travay bien, li pou raport mwa.»

De crainte de perdre son travail, elle a suivi le vigile jusqu'aux toilettes des femmes au rez-dechaussée. Le quinquagénaire s'est jeté sur elle, a commencé à se déshabiller, avant d'en faire de même à la jeune femme. Il l'a forcée à pratiquer des gestes sexuels, toujours sous la menace de lui faire perdre son travail. «Monn sey krié mé linn bous mo labous.» Après avoir abusé d'elle, il a demandé à la jeune femme de se rhabiller avant de retourner sur son lieu de travail.

Quelques minutes, plus tard, elle a recroisé le vigile dans le couloir et ce dernier lui a lancé : «Laba twalet prop, nou kapav fer.» Il lui a ensuite demandé de le suivre. Il l'a emmenée aux toilettes du troisième étage et a récidivé. «Si to travay bien mo fer twa vinn sipervizer.» Après avoir une nouvelle fois violé la jeune femme, le quinquagénaire s'est rhabillé avant de retourner à son poste. La jeune femme, traumatisée, a repris son travail après quelques minutes et lorsque son superviseur est arrivé, elle lui a tout raconté. Ce dernier l'a alors conduite au poste de police de Sodnac pour porter plainte. Le même jour, le vigile a été arrêté et a été placé en détention. La jeune femme a été conduite à l'hôpital, suivant le protocole en cas d'abus.