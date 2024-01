Maroc: Inezgane Aït Melloul - Forte implication de l'INDH dans l'amélioration de la situation des personnes handicapées

Commune Temsia (Préfecture d'Inezgane Aït Melloul) - Fidèle à sa vocation humaine, sociale et solidaire, l'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) ne cesse de donner une forte impulsion à la promotion des conditions de vie des personnes en situation de handicap au niveau de la préfecture d'Inezgane Aït Melloul.

En effet, ce chantier de règne accorde une attention particulière à cette catégorie sociale, à travers l'intégration dans le processus du système d'éducation et de formation et ce dans le respect du principe d'équité et d'égalité des chances.

Dans cette optique s'inscrit le Centre socio-éducatif des personnes en situation de handicap dans la commune de Temsia mis en place dans le cadre de l'INDH et qui joue un rôle majeur en tant qu'espace moderne pour assurer l'accompagnement et la prise en charge de cette catégorie, à même de contribuer à sa formation et à son insertion.

Cette structure à forte dimension sociale et humaine a été créée en 2022 pour un investissement de 5,5 millions de dirhams, dont 1,5 million de dirhams comme contribution de l'INDH.

Dans une déclaration à la MAP, Mohamed Akdim, président de l'Association "Ayadi Al-Khair pour les personnes handicapées" chargée de la gestion de ce Centre, a indiqué que cette structure contribue à l'intégration des personnes en situation de handicap dans le tissu socio-économique à travers notamment la fourniture de plusieurs prestations éducatives outre les services d'accueil et d'orientation.

Cet espace accueille plus de 100 bénéficiaires âgés entre 6 et 20 ans souffrant notamment de handicap mental ou physique issus de la commune de Temsia et de la Préfecture d'Inezgane Aït Melloul, a-t-il expliqué.

Pour sa part, Mohamed Adidi, chargé de la communication à la division de l'action sociale à la préfecture d'Inezgane Aït Melloul, a souligné que la réalisation de ce Centre s'inscrit dans le cadre des efforts entrepris pour la génération de services sociaux au profit de la population notamment les personnes en situation de handicap.

Cette structure s'inscrit également dans le cadre de la mise en oeuvre de la stratégie du ministère de la Solidarité, de l'Insertion sociale et de la Famille au titre de la phase III de l'INDH, a-t-il noté.

Depuis son lancement en 2005 par SM le Roi Mohammed VI, l'INDH ne cesse de contribuer à favoriser l'intégration socioprofessionnelle des personnes à besoins spécifiques sans ressources.

A travers le Programme d'accompagnement des personnes en situation de précarité, l'INDH a mis en oeuvre de nombreux projets de prise en charge des personnes souffrant de handicap dans des centres spécialisés, répartis sur l'ensemble du territoire national.

Depuis septembre 2018, qui marque le lancement de la phase III de l'INDH, les prestations assurées par ces centres ont été améliorées afin de correspondre au mieux aux besoins de prise en charge de la population bénéficiaire et ce, dans des conditions dignes.

Les multiples projets réalisés et actions entreprises par l'INDH en faveur des personnes en situation de handicap ont pour objectif d'instaurer un cadre de vie préservant la dignité humaine de ces individus et de leur apporter l'appui et l'accompagnement nécessaires pour leur insertion socio-économique.