Maroc: SM le Roi félicite le Souverain jordanien à l'occasion de son anniversaire

Rabat — Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au Souverain du Royaume Hachémite de Jordanie, SM le Roi Abdallah II Ibn Al Hussein, à l'occasion de son anniversaire.

Dans ce message, SM le Roi exprime Ses chaleureuses félicitations et Ses voeux les meilleurs de santé et de longue vie au Roi Abdallah II pour la réalisation des aspirations du peuple jordanien à davantage de progrès et de prospérité.

En cette heureuse occasion, le Souverain exprime, au Roi jordanien, Sa haute considération pour les liens d'affection et de fraternité unissant les deux Souverains et les deux Familles Royales, formulant le souhait de voir se consolider les liens de solidarité constante et de coopération étroite existant entre les deux pays frères.

SM le Roi implore le Tout-Puissant de préserver SM le Roi Abdallah II et de couronner de succès ses actions pour davantage de progrès et de développement en faveur du peuple jordanien frère sous la sage conduite du Souverain de Jordanie.