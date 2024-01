Maroc: Padel Pro Circuit - Franc succès du 1er tournoi pro-am de padel au Maroc, organisé du 26 au 28 janvier à Casablanca

Rabat — Le 1er tournoi de padel pro-am (professionnel - amateur) au Maroc, organisé les 26, 27 et 28 janvier au club l'Oasis City Ball par Padel Pro Circuit, a connu un franc succès, selon les organisateurs.

Cet événement a regroupé 16 équipes d'élite composées chacune d'un professionnel espagnol et d'un des meilleurs joueurs marocains sur le circuit actuel, indique un communiqué de Padel Pro Circuit.

"Les joueurs espagnols se sont retrouvés dès l'après-midi du jeudi 25 janvier au club de padel Oasis City Ball pour un entrainement intensif. Leurs homologues marocains ont tous été présents afin de regarder les spécificités et conditions de jeu des professionnels espagnols. Très attentifs, les Marocains ont rapidement décelé les meilleurs joueurs espagnols que chacun d'eux convoitait dans son équipe. A l'issue de cet entrainement, s'est déroulé le processus de tirage des équipes et des poules donnant lieu à des teams globalement complémentaires", note la même source.

Les matchs de poule ont démarré dès vendredi soir et se sont conclus samedi matin pour donner lieu aux matchs finaux : quarts de finale, demi-finales et finale. Ces deux dernières étapes se sont déroulées la journée du dimanche 28 janvier avec des conditions météorologiques idéales pour le jeu.

La finale du tableau gold a été remportée par Simohamed Alami et Fran Ramirez contre Réda El Amrani et Nacho Payan.

La finale du tableau silver a été remportée par Mamoune Mechiche Alami et Ferran Gonzales contre Réda Essakali et Gonzalo Perez.

Au terme de cette première édition du pro-am de padel qui a tenu toutes ses promesses, une cérémonie de remise des prix a été donnée en l'honneur des participants et un match d'exhibition entre les joueurs espagnols a été organisé, sous les yeux attentifs des centaines de spectateurs venus admirer le spectacle.

"L'ambition des organisateurs de ce tournoi était de faire connaitre ce sport pour le rendre plus populaire et de permettre aux joueurs marocains de s'associer avec des professionnels espagnols et de montrer leur niveau de jeu. Ces objectifs ont été atteints avec la présence de plus de 500 spectateurs courant cet événement dont la finale a même été retransmise en streaming sur youtube (sportym channel). Les échanges de balles étaient spectaculaires et les joueurs marocains ont ainsi démontré leur talent et leur savoir-faire. Les joueurs espagnols ont à ce titre été impressionnés par le niveau de jeu des Marocains, leur rapidité d'apprentissage et d'adaptation ainsi que par la structure technique du club de l'Oasis City Ball", conclut le communiqué.