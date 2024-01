Afrique: Déclaration d'indignation, France - Afrique - La sortie de trop du président français Emmanuel Macron

analyse

Le socle majeur des relations internationales, repose sur la liberté des Etats-nations, de déterminer aussi librement que possible, l'orientation de leur destin, dans le cadre des mécanismes internes qui leur est propre, et selon l'expression des pouvoirs, des privilèges ainsi que des prérogatives dont sont investies, les autorités étatiques incarnées par des nationaux souverainement attitrés. C'est tout le sens de la magnificence de « la plénitude de pouvoirs », consacré et vénéré par le droit international classique.

Dans cette logique, l'Assemblée générale de l'organisation des nations unies, après avoir voté la résolution 1514 sur l'octroi de l'indépendance aux peuples et aux territoires non autonomes avait en 1960, avait vite fait de voter aussi la résolution 1541, sur « la liberté pour les peuples de choisir leur propre forme de gouvernement ». Aucune confusion discussion n'est passible, tant la mixture du « droit des peuples à l'autodétermination » et du « droit des peuples disposer d'eux-mêmes » ne laissent pas de place au doute quant à l'opérationnalisation, la concrétisation, et la fonctionnalité.

Mais alors, quel gâchis, et quelle provocation !

Quelle ruse et quel troublante manipulation, injure, impolitesse, tricherie et insanité diplomatique dans tous les sens du terme !

Toute l'histoire des relations internationales contemporaines, est traversée regrettablement de démonstrations d'une imbécile conduite colonialiste et impérialiste, qui aura tout fait pour soumettre les peuples, pour leur enlever leur dignité et pour construire à leur encontre et pour leur emprisonnement, un carcan de normes juridiques condescendants, malveillants et malhonnêtes.

%

C'est dans ce contexte, dominé par une lutte terrible des peuples déterminés à se libérer définitivement du joug de l'oppression d'un ordre inique qui viole l'éthique première de la coexistence pacifique entre les nations et le respect mutuel des intérêts nationaux concurrents, qu'intervient la décision saluée amplement par les peuples africains des quatre coins du continent, des trois Etats, Mali, Niger et Burkina Faso, de mettre fin à leur qualité de membre de la CEDEAO, « communauté des Etats de l'Afrique de l'Ouest ».

Comment comprendre la réaction du président français, le même qui avait déjà déclaré, pour se raviver ensuite, que son ambassadeur ne quittera jamais la capitale nigérienne ? Il y a dans cette éloquente volonté d'infantiliser les peuples africains, une réminiscence inacceptable des thèses et théories racistes sournoises, malheureusement incrustées à leur insu, dans le gêne des générations entières d'Européens et surtout français, qui continuent de croire que le monde après leur continent, n'est que terre des sauvages sans âmes ni conscience ni mental.

Jamais on n'aurait cru continuer à entendre ces discours insultants, d'un président français, avec autant de brutalité, de légèreté et de désinvolture. C'est vrai que depuis Jacques Chirac et François Mitterrand, la France n'a plus connu d'homme d'Etat à la hauteur de ses ambitions et proclamations internationales. Ce que fait en ce moment Emmanuel Macron, en Ukraine, au Proche orient et en Afrique, est d'une gravité telle, qu'il n'y a aucun doute qu'il entrera dans l'histoire comme le président qui aura complètement fait reculer la France dans le monde, et abaissé complétement l'étendard de son auréole diplomatique. Notre indignation est totale en tant qu'Africain, et notre volonté de libération, d'indépendance et de liberté est plus forte face à cette dérive colonialiste et impérialiste qui n'a plus aucune chance de prospérer. A quand l'indépendance des colonies des Caraïbes et du pacifique ? A quand le départ de la France de Mayotte ?

Yaoundé, le 30 Janvier 2024