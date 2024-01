Afrique: CAN Côte d'Ivoire 2023 - Le Lions indomptables du Cameroun éliminés...et après ?

analyse

L'équipe nationale du Cameroun, capé de 5 titres parmi les favoris de la 34e édition de la Coupe Africaine des Nations de Football CAN a été éliminé par le Nigeria dans un score de 2 buts à O. Quatre jours après, Le sujet reste d'actualité.

On a de la peine à passer à autre chose. Le sujet fait de la résistance dans l'actualité. Chaque jour apportant une autre information. Face à ce qu'il convient de qualifier de débâcle des lions, Rigobert Song Bahanag, le sélectionneur manager a donné sa part de version, un peu pour se défendre : il est manager sélectionneur et non entraineur de l'équipe. Détournant les regards sur un certain Migne, l'entraineur de l'équipe qu'on a très peu vu autour des lions.

Des langues se sont déliées pour demander les comptes. Circulez, il n'y a rien à voir ici. La démission n'est pas dans nos coutumes. Et puis, il faut donner une deuxième chance à « Magnan ». Le prétexte est tout trouvé, sous forme d'excuse facile : l'équipe est en reconstruction. On reste dans le statu quo es ante.

En attendant, la presse a sorti son venin, a la venimeux et inoffensif. En commençant par le quotidien Le Messager paraissant à Douala qui a produit un titre imagé « Le Song de la désillusion dans l'Eto'o de l'impuissance... » Pour le journal, Engouffrés dans un système de 3-4-3 imposé par le Manager-sélectionneur, alors qu'ils n'en ont ni le talent, ni le génie, encore moins les ressources, les poulains de Rigobert Song, au terme d'un match insipide et sans relief, se font éliminer par une équipe nigériane (0-2) qui va croiser en 1/4 de finale la sélection angolaise vainqueure de la Namibie lors de la première rencontre des 1/8e de finale (3-0).

Le même venin est partagé par le journal Le Point de Yaoundé qui parle de la Débâcle Ivoirienne. C'est tout simplement « Révoltant ». Après un premier tour passé dans la douleur, les 8èmes de finales se sont avérés plus que catastrophiques face à une équipe nigériane dont le seul mérite aura été de disposer dans son effectif le meilleur joueur africain. Dans le cadre de cette compétition, l'équipe nationale du Cameroun n'a pas donné à ses supporters, ce qu'ils étaient en droit d'attendre. Du coup, c'est chacun qui y va de petite opinion. Mutations, un quotidien de Yaoundé va plus loin dans « Le supplice d'Abidjan ». Médiocre depuis le début de la compétition, le Cameroun a été éliminé de la Can par le Nigeria samedi (0-2), au bout d'un match à vite oublier.

Relayé par le journal L'Indépendant, Gérard Dreyfus, célèbre chroniqueur de Rfi à la retraite a mis la balle au centre, les Lions indomptables doivent retrouver un effectif de haut niveau pour redorer le blason de son football sur la scène continentale