Gabon: Dr André Jacques Augand signe la convention de donation de 90 biens culturels gabonais en France

André Jacques Augand,Ministre gabonais en charge de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Arts, a procédé à la signature de la convention de donation de 90 biens culturels gabonais provenant de la collection privée "Art Premier du Gabon". Ladite convention a eu lieu le 29 janvier 2024 dans la capitale française

Il faut préserver les acquis culturels et cultuels du Gabon. C'est en sa qualité de Ministre en charge de la Culture de la République gabonaise que André Jacques Augand a pris part à la cérémonie relative à la signature de la convention de donation des 90 biens culturels gabonais provenant de la collection privée « Arts Premier du Gabon ». "Ces 90 biens culturels sont le fruit du talent d'exception de nos ancêtres. Ils sont le témoignage vivant de notre histoire commune, de la richesse et de la diversité de notre patrimoine culturel. A travers eux, nous pouvons explorer les traditions, les valeurs et les croyances qui façonnent l'identité gabonaise" fait savoir le ministre.

Le membre du gouvernement gabonais a précisé à des fins utiles que parmi ces biens se trouve, entre autres, des statues "tsogho, des masques fang, des masques téké, des masques punu, des masques myénés, etc". Leur préservation et leur mise en valeur, insiste t-il, représentent un enjeu majeur et une responsabilité collective. "Cette démarche souligne également la richesse et la diversité de la culture gabonaise, ainsi que l'importance de préserver et promouvoir notre héritage culturel" poursuivra t-il.

Cette donation, selon le Dr André Jacques Augand, est un précieux legs d'une valeur inestimable pour les générations présentes et futures, qui pourront puiser dans cette collection des connaissances, des inspirations et une fierté nationale renouvelée. C'est pour lui, un l'aboutissement heureux du processus de restitution des biens culturels à son pays le Gabon. Cela n'a été possible que grâce à la volonté du Président de la Transition, le Général de Brigade Brice Clotaire Oligui Nguema.

Aussi, faut-il rappeler que plusieurs autorités françaises étaient de la partie à cette cérémonie. Il s'agit de la Présidente du Sénat, le Ministre du Tourisme, le Président du Musée Quai Branly, la Conservatrice du Musée Quai Branly, la Directrice Entité Culture et Situation d'Urgence de l'Unesco, le Directeur en charge de l'Afrique Centrale du Ministère français des Affaires Étrangères et bien d'autres.