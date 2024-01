Congo-Brazzaville: Débat d'idées - Des clés pour assurer sa croissance financière

La réussite financière se mesure en fonction de la croissance personnelle, des investissements et des progrès individuels. La business coach Mélodie Boueya et sa plateforme ont partagé au public, le 27 janvier dernier, à Brazzaville, quelques astuces censées permettre aux jeunes de débloquer le potentiel de leur vie.

La deuxième édition du "Rendez-vous avec la destinée", une activité dédiée à la promotion de la culture entrepreneuriale en milieu jeune, a mobilisé des porteurs de projets, dirigeants d'entreprise et des formateurs venus de l'étranger. Placée sur le thème « La croissance personnelle et financière », la rencontre vise à aider les participants à réaliser leurs compétences, à mieux se connaître et à renforcer leur capacité à se faire confiance.

Présente dans les médias et sur des plateformes, Mélodie Boueya milite en faveur de la culture entrepreneuriale en milieu jeune. « Cette thématique est très importante dans un contexte où tout le monde veut avoir plus, où tout le monde veut gagner plus sans connaître les plans et stratégies pour y parvenir (...) Beaucoup d'entre nous nous lançons dans les affaires sans détenir la clé du succès qui s'obtient pendant ce genre de rencontre. Il faut chercher à apprendre avant donc de se lancer dans les investissements ou affaires », a-t-elle expliqué.

%

Les intervenants ont donc insisté sur l'importance de savoir avant d'avoir qui constitue une étape importante dans le développement personnel. Quelqu'un qui obtient un capital de commerce de cinq cent mille FCFA, par exemple, peut échouer dans ses affaires faute de connaissance sur la stratégie de business. La coach invite les jeunes à se montrer résilients face aux contraintes du terrain que sont l'inflation, la crise, les saisons de pandémie. Ils doivent, a-t-elle martelé, se lever au-dessus des difficultés avec courage afin d'apporter quelque contribution à leurs communautés, leurs familles et leur pays.

Dans son ouvrage intitulé « Votre rendez-vous dans la tempête », qu'elle a présenté lors de la conférence, Mélodie Boueya a cité des exemples des moments difficiles qui « créent des hommes forts ». Le livre enseigne la capacité de cerner le but des difficultés dans la vie et l'attitude que l'on doit avoir pour y faire face. « Le livre a double dimension, scientifique et spirituelle, évoquant des tempêtes financières, émotionnelles... », a signifié l'auteur.

Un autre intervenant, le coach Carley Cédric Momboula, a donné quelques pistes qui permettraient d'atteindre le succès. Il a martelé sur l'importance d'avoir une vision de développement, y compris les sept avantages qui peuvent en découler. Élargir sa vision apporte de la valeur ajoutée ; l'inspiration ; la satisfaction ; l'innovation ; l'implication ; des opportunités et des nouvelles perspectives. « Pour débloquer le potentiel de sa vie, il faut savoir prendre les mesures à l'avance et non après, autrement dit, agir au présent au lieu du futur », a conclu ce formateur.