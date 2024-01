Congo-Brazzaville: Développement - Le Congo et le Fnuap évaluent leur partenariat

Les délégués des ministères sectoriels et ceux du Fonds des Nations unies pour la population (Fnuap), y compris des membres de la société civile, examinent, depuis le 29 janvier à Brazzaville, le rapport des activités 2023. Ils vont également plancher sur les actions prioritaires de cette année en matière de la santé sexuelle et reproductive, l'égalité des sexes et le développement durable.

La revue annuelle 2023 et planification 2024 du programme pays entre le Congo et le Fnuap va permettre aux parties prenantes que sont les structures gouvernementales, le Fnuap et la société civile congolaise d'évaluer les résultats atteints et la nature des difficultés. Les participants vont surtout évaluer les progrès réalisés dans la mise en oeuvre du plan annuel de travail de l'agence onusienne en soutien aux efforts de développement du gouvernement congolais.

D'après le représentant résident du Fnuap au Congo, Victor Rakoto, cette revue permettra aussi de rendre compte des contraintes rencontrées par les partenaires d'exécution et les leçons apprises au cours de la troisième année de mise en oeuvre du Programme pays qui s'étendra jusqu'en 2026, en lien avec le Programme national de développement 2022-2026. La note des cinq principales entités, à savoir la direction générale du partenariat au développement ; la direction générale de la population ; l'Association congolaise pour le bien-être familial ; la Croix-Rouge congolaise et le Fnuap, est attendue pour enrichir la nouvelle feuille de route.

« II s'agira pour l'ensemble des parties prenantes de formuler les interventions de l'année en cours, en tenant compte des priorités nationales consignées dans la matrice des ressources et des résultats révisés, ainsi que du niveau d'atteinte des résultats pertinents du programme, c'est-à-dire ceux qui sont en cohérence avec les effets de notre programme. En vue de renforcer la réalisation des produits du programme de coopération 2020-2028, il est indispensable de capitaliser sur les leçons apprises et les bonnes pratiques des trois années de mise en oeuvre déjà écoulées », a estimé Victor Rakoto.

Le représentant de l'agence onusienne a insisté sur la nécessité que le plan de travail 2024 soit signé directement avec les partenaires d'exécution compétents de niveau opérationnel, conformément aux dispositions de la lettre d'entente entre les partenaires d'exécution et le Fnuap. Cela permettra, a-t-il poursuivi, de responsabiliser les partenaires en fonction de leurs capacités institutionnelles et techniques, pour garantir l'atteinte des résultats pertinents pour cette année.

Le nouveau document de partenariat entre le Congo et le Fnuap devra tenir compte des engagements du gouvernement. « Après avoir passé en revue nos performances de l'année écoulée, identifier les goulots d'étranglement, un regard sera jeté sur l'avenir pour scruter les approches à adopter afin d'améliorer significativement la vie de la population cible. Nous savons tous que le principal objectif de nos interventions est de contribuer à la réduction de la mortalité maternelle en améliorant l'accès et l'utilisation de services de santé sexuelle et reproductive de qualité », a signifié le directeur général du Partenariat pour le développement, Aimé Blaise Nitoumbi.