Algérie: Signature de plusieurs conventions de partenariat entre le secteur de la formation et des partenaires économiques

ALGER — Plusieurs conventions de partenariat ont été signées, mardi à Alger, entre le secteur de la formation et de l'enseignement professionnels et des partenaires économiques, avec pour objectif d'assurer une main d'oeuvre qualifiée et capable de suivre l'évolution technologique.

Lors de la journée d'études organisée au Cercle national de l'Armée par le ministère de la Formation et de l'Enseignement professionnels, sur la relation entre le secteur de la formation et de l'enseignement professionnels et le partenaire économique, sous le thème "Formation professionnelle et partenariat économique- perspectives prometteuses", douze (12) conventions-cadre ont été signées entre la direction de la formation et de l'enseignement professionnels de la wilaya d'Alger et des partenaires économiques.

Dans une déclaration à l'APS, le directeur de la formation et de l'enseignement professionnels de la wilaya d'Alger, Mokhtar Bennaili a affirmé que la signature de ces conventions qui concernent différents domaines, tend à "développer l'esprit entrepreneurial chez les demandeurs de formation, à travers certaines nouvelles structures qui ont été introduites dans le secteur de la formation professionnelle, à l'instar de la maison de l'accompagnement, les clubs d'innovation et l'association des amateurs au niveau de tous les établissements de formation à travers le pays, ce qui permettra, selon lui, au secteur de concrétiser la transformation numérique et économique".

Pour le même responsable, les établissements de formation "veillent à s'adapter aux transformations qui surviennent dans le domaine économique, à l'évolution technologique et aux changements dans les programmes de formation, de même qu'ils tendent à introduire la technologie, en vue de permettre à l'apprenant de l'appréhender avant d'accéder au monde du travail ".

A cette occasion, quatre (4) conventions de partenariat ont été signées entre l'Office national de développement et de promotion de la formation continue (ONDEFOC) et les partenaires économiques.

Le directeur général de l'ONDEFOC, Slimane Djoudi a indiqué que les conventions de partenariat avec les partenaires économiques publics et privés "visent à mettre en relief les différentes activités de l'Office en tant qu'établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC), sous la tutelle du ministère de la Formation et de l'Enseignement professionnels, ainsi qu'à "répondre aux demandes des partenaires en main d'oeuvre qualifiée et capable de suivre l'évolution technologique".