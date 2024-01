Algérie: Belaabed préside une conférence d'évaluation des opérations réalisées et de préparation de l'année scolaire 2024-2025

ALGER — Le ministre de l'Education nationale, M. Abdelhakim Belaabed a présidé par visioconférence, une conférence nationale consacrée à l'évaluation des opérations réalisées et à la préparation des prochaines étapes notamment la rentrée scolaire 2024-2025, indique mardi un communiqué du ministère.

Organisée lundi en présence de cadres de l'administration centrale et des directeurs de l'éducation, la conférence a été consacrée à "l'évaluation des opérations réalisées et à la préparation des prochaines étapes, outre la présentation de directives et d'orientations", précise la même source.

Par ailleurs, M. Belaabed a réaffirmé l'importance de poursuive "la mise en oeuvre des mesures et procédures préventives indispensables contre les risques d'inhalation du CO, l'intensification des contrôles périodiques et la garantie de la maintenance des appareils de chauffage dans les établissements éducatifs, sans omettre les opérations en cours d'exécution dont il suit l'état d'avancement au niveau de chaque direction.

A la lumière des résultats préliminaires des rencontres bilatérales qui se sont déroulées du 14 au 29 janvier 2024, entre les directeurs de l'Education et l'administration centrale, consacrées à la préparation de la prochaine rentrée scolaire, "le ministre a donné des instructions pour la concrétisation des mesures convenues", note le communiqué.

Quant au volet financier, le ministre a insisté sur l'impératif de "payer les salaires des fonctionnaires à temps", saluant les efforts consentis pour "le versement des salaires des personnels avec l'application du nouveau point indiciaire décidé par le président de la République en janvier dernier".

Concernant la transition vers le tout numérique, M. Belaabed a révélé "la préparation d'autres opérations de numérisation, mettant l'accent à cette occasion sur l'importante actualisation continue des informations sur la plateforme numérique pour éviter tout manquement dans l'exécution des différentes opérations de gestion. Au terme de la visioconférence, le ministre a donné des orientations générales".