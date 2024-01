Afrique: Des produits chimiques dangereux trouvés dans des plastiques recyclés rendent leur utilisation dangereuse - Des experts expliquent les risques

analyse

La pollution plastique est un fléau mondial. On trouve aujourd'hui des plastiques dans tous les environnements de la planète, des mers les plus profondes à l'atmosphère en passant par le corps humain.

Les preuves scientifiques décrivant les dommages causés à l'environnement et aux êtres humains sont de plus en plus nombreuses. C'est pourquoi les Nations unies se sont engagées à négocier un instrument juridiquement contraignant pour mettre fin à la pollution plastique.

Les stratégies pour atteindre cet objectif comprennent des dispositions tout au long du cycle de vie des plastiques : production, utilisation, gestion des déchets et recyclage.

Lors de l'élaboration des règles de gestion du plastique, il est important de comprendre la complexité des matériaux plastiques et les flux de déchets sont complexes. Tous les plastiques ne sont pas identiques. Et les plastiques recyclés ne sont pas nécessairement de "qualité supérieure", c'est-à-dire moins nocifs, que les plastiques vierges. S'ils contenaient des produits chimiques nocifs au départ, le recyclage ne les rend pas moins nocifs. De plus, ils sont parfois contaminés par d'autres substances.

Nous avons mené une étude pour identifier et mesurer la concentration de contaminants dans les granulés recyclés provenant de 28 installations de recyclage à petite échelle dans le Sud. Les déchets plastiques sont souvent exportés des pays à revenu élevé vers les pays moins développés, avec peu ou pas d'exigences en matière de déclaration de leur composition.

%

Notre enquête a porté sur des installations situées au Cameroun, à Maurice, au Nigeria, en Tanzanie et au Togo en Afrique, ainsi que sur d'autres en Asie, en Europe et en Amérique du Sud.

Nous avons trouvé 191 pesticides, 107 produits pharmaceutiques et 81 composés industriels, parmi beaucoup d'autres, dans les granulés de plastique recyclés. Nombre de ces produits chimiques pourraient être dangereux et rendre les plastiques inappropriés pour une réutilisation.

Cette découverte peut servir de base à la réglementation sur les plastiques recyclés. La composition chimique du plastique devrait être vérifiée avant qu'il ne soit recyclé.

Produits chimiques utilisés dans la production de plastiques

Plus de 13 000 produits chimiques sont actuellement utilisés dans la production de matériaux et de produits en plastique. Il peut s'agir de milliers d'additifs plastiques, mais aussi de substances ajoutées involontairement. Certains produits chimiques indésirables se forment pendant la production ou la durée de vie des plastiques. Des milliers de ces produits chimiques ont des propriétés dangereuses. Les risques pour la santé de certains autres sont inconnus.

Tout au long de la chaîne de valeur des plastiques, pendant la production, l'utilisation, les déchets et le recyclage, d'autres substances chimiques peuvent également contaminer le matériau. Il peut en résulter des matériaux recyclés dont la composition chimique est inconnue.

Des études antérieures ont signalé la présence d'additifs plastiques dans les matériaux recyclés. Parmi eux se trouvaient des produits chimiques reconnus pour leurs effets négatifs sur la santé. Il s'agit par exemple des phtalates (plastifiants), des bisphénols comme le BPA et des stabilisateurs UV utilisés pour protéger les plastiques contre les dommages causés par le soleil et le jaunissement.

Dans le cadre de nos travaux, nous avons établi la présence dans le plastique recyclé de produits chimiques susceptibles de nuire à l'homme ou à d'autres organismes. Il s'agit notamment de pesticides, de produits pharmaceutiques et de parfums. D'autres sont des produits chimiques résultant de la combustion de matériaux naturels, des produits chimiques organiques fabriqués par l'homme et utilisés dans des applications industrielles telles que la peinture, et des filtres ultraviolets.

Nous avons quantifié un total de 491 substances chimiques différentes. Certaines avaient des utilisations spécifiques et d'autres se formaient à partir de la décomposition de produits.

Certaines politiques nationales et régionales réglementent la concentration autorisée de produits chimiques dangereux dans des produits plastiques spécifiques. Mais seulement 1 % des substances chimiques contenues dans les plastiques font l'objet d'une réglementation internationale dans le cadre des accords multilatéraux sur l'environnement existants. Les politiques n'abordent pas de manière adéquate la question de la transparence des rapports sur les produits chimiques contenus dans les plastiques tout au long de leur chaîne de valeur. Il n'existe pas non plus de lois régissant la surveillance des produits chimiques dans les matériaux recyclés. Il s'agit d'une grave lacune en matière de surveillance. Des mesures plus fortes et mieux coordonnées au niveau mondial sont nécessaires.

Nos résultats soulignent l'importance de réglementer le recyclage mécanique, car de nombreuses substances mesurées étaient des contaminants et non des additifs plastiques. Bon nombre des substances chimiques que nous avons identifiées peuvent avoir contaminé les matériaux au cours de leur utilisation. Par exemple, une cruche utilisée pour stocker des pesticides absorbera une partie des pesticides et contaminera le flux de déchets de recyclage. Il est également reconnu que les plastiques ont la capacité d'absorber les polluants organiques.

Pour évaluer la qualité des plastiques recyclés, il est essentiel de connaître les substances chimiques présentes et leurs concentrations. Ces informations peuvent orienter les réglementations relatives à l'utilisation des plastiques recyclés. Elles seront également précieuses pour les producteurs de plastiques, les personnes chargées de la gestion des déchets (y compris les recycleurs), les consommateurs et la communauté scientifique.

Une voie vers une réutilisation plus sûre des plastiques

Pour recycler davantage de matériaux en toute sécurité, plusieurs changements sont nécessaires. Il s'agit notamment de :

une plus grande transparence concernant l'utilisation des produits chimiques et leurs risques

une simplification chimique du marché des plastiques, de sorte que les produits chimiques autorisés à être utilisés soient moins nombreux et moins toxiques

l'amélioration de l'infrastructure de gestion des déchets avec des flux de déchets séparés

l'amélioration des méthodes de recyclage, y compris le contrôle des produits chimiques dangereux.

La simplification chimique des additifs plastiques favorisera la durabilité, la sécurité et le respect de la réglementation. Elle aidera les fabricants à minimiser l'impact sur l'environnement et les effets néfastes sur la santé des formulations chimiques complexes. Des structures chimiques plus simples améliorent également le potentiel de recyclage des plastiques et rendent le recyclage plus efficace et plus rentable.

La simplification chimique peut également réduire les risques potentiels pour la santé liés à l'élimination des matières plastiques.

D'un point de vue réglementaire, la simplification chimique favorise l'élaboration de lignes directrices plus claires et plus faciles à appliquer en matière de sécurité.

Il s'agit d'une étape cruciale vers la production et l'utilisation durables des plastiques, à l'heure où les pays s'efforcent de mettre en place un instrument juridique pour mettre fin à la pollution.

Bethanie Carney Almroth, Associate Professor, Department of Biological and Environmental Sciences, University of Gothenburg

Eric Carmona Martinez, Scientist, Helmholtz Centre for Environmental Research-UFZ