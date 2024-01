Ethiopie: Le Premier ministre Abiy s'entretient avec son homologue italien

<strong>Addis Ababa — Le Premier ministre Abiy Ahmed s'est entretenu avec son homologue italienne, Giorgia Meloni, sur des questions bilatérales, régionales et multilatérales.

M. Abiy a exprimé sa gratitude au Premier ministre Giorgia pour la discussion qu'il a eue sur les questions bilatérales, régionales et multilatérales.

L'ordre du jour du sommet couvre un large éventail de sujets de coopération, tels que les infrastructures et le développement économique, l'énergie et la sécurité alimentaire, ainsi que la culture, l'éducation et les efforts combinés contre le terrorisme et le trafic d'êtres humains.

Le Premier ministre Abiy a également reçu la prestigieuse médaille Agricola de la FAO lors d'une cérémonie organisée par l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture à Rome, pour sa vision, son leadership et son engagement en faveur de la sécurité alimentaire et de la nutrition, ainsi que pour la recherche de solutions innovantes en matière d'autosuffisance en blé dans un contexte de changements rapides et de circonstances difficiles.